عاجل .. محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا ﻿

حقق النجم الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب إفريقي سنة 2017 في حفل جوائز ''الكاف'' بالعاصمة أكرا الغانية متفوقا على كل من السنغالي سايدو ماني في

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حقق النجم الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب إفريقي سنة 2017 في حفل جوائز "الكاف" بالعاصمة أكرا الغانية متفوقا على كل من السنغالي سايدو ماني في المرتبة الثانية، والغابوني أوباميانغ الذي حصل على المرتبة الثالثة والأخيرة.

إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته الفردية التي حققها خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة، وذلك بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) .

محمد صلاح الذي ساهم بشكل كبير في تأهل منتخب الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم بروسيا، يقدم مستويات مبهرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم رفقة فريق الريدز ليفربول بقيادة الألماني يورغين كلوب.