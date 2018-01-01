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تصــعيد خطير.. البوليساريو تخترق الأجواء و تُعيد الحرب إلى المغرب

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 21:57 تصــعيد خطير.. البوليساريو تخترق الأجواء و تُعيد الحرب إلى المغرب | بوليتيك
تصــعيد خطير.. البوليساريو تخترق الأجواء و تُعيد الحرب إلى المغرب
عادت جبهة البوليساريو الانفصالية أول أمس الأربعاء، لتقدم على اختراق عسكري لمنطقة الكركرات، حيث أغلقت المعبر في وجه مشاركين في سباق للسيارات يربط بين الصحراء المغربية وموريتانيا، ثلاثة عناصر

شوف تيفي:

 

عادت جبهة البوليساريو الانفصالية أول أمس الأربعاء، لتقدم على اختراق عسكري لمنطقة الكركرات، حيث أغلقت المعبر في وجه مشاركين في سباق للسيارات يربط بين الصحراء المغربية وموريتانيا، ثلاثة عناصر مسلحة تابعة للجبهة اعترضت الأشخاص الذين رشحت مصادر" أخبار اليوم" أن يكونوا مغاربة، وقامت بما يشبه عملية مراقبة وتفتيش، قبل أن تعود العناصر المسلحة إلى الانسحاب.

ويعتبر الاختراق الأول من نوعه منذ وضع مجلس الأمن الدولي متم أبريل الماضي، حول التوتر الذي عرفته هذه المنطقة منذ أواخر 2016.

وقال مصدر دبلوماسي مغربي رفيع لأخبار اليوم جوابا على سؤال: كيف سيرد المغرب على هذا التحرك؟ بالقول "إن الرد تم بالفعل وبشكل فوري"، وأوضح أن السلطات المغربية اتصلت على الفور ببعثة الامم المتحدة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، المينورسو، التي تحركت بدورها بشكل فوري، "وبعد وقت قصير انسحب هؤلاء المسلحون وانصرفوا إلى حال سبيلهم".

يذكر أن هذه التطورات جاءت تزامنا مع التحاق الرئيس الجديد لبعثة المينورسو بمكتبه بمدينة العيون، حيث ارتفعت درجة التصعيد من جانب جبهة البوليساريو، في مجالات ترتبط مباشرة بولاية البعثة الأممية.

نفس المصادر أكدت أن الجبهة أقدمت على إعلان التصعيد العسكري الميداني بتنظيمها مناورات عسكرية في المنطقة العازلة، ثم بادرت قبل يومين إلى مراسلة المينورسو رسميا، مهددة بمفاجآت كبيرة، وهو ما جسدته عمليا في اعتراضها سبيل مستعملي المعبر من جديد.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المينورسو المغرب التصعيد العسكري الكركرات

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