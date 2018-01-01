مثير..ترامب يسلح المغرب ﻿

رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دو نالد ترامب المثيرة، وتهديداته المتكررة بسحب دعمه للدول العربية والإسلامية، بسبب اعتراضها على قراره نقل سفارته لدى إسرائيل إلى القدس، فإن إدارته تواصل برامجها لدعم

''شوف تيفي''

رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دو نالد ترامب المثيرة، وتهديداته المتكررة بسحب دعمه للدول العربية والإسلامية، بسبب اعتراضها على قراره نقل سفارته لدى إسرائيل إلى القدس، فإن إدارته تواصل برامجها لدعم هذه الدول عسكريا.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن صحيفة أمريكية متخصصة في شؤون المنطقة العربية، كشفت منح الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لمنح دعم جديد بقيمة 600 مليون دولار لفائدة القوات العسكرية لهذه الدول.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن المغرب يندرج ضمن الدول المستفيدة ، وأوضحت أن حصته من الدعم الجديد تقدر بـ 1.8 مليون دولار، مخصصة لدعم وتكوين وتجهيز فرقة من القوات الخاصة داخل الجيش المغربي.

وأشارت اليومية إلى أن الصحيفة الأمريكية، فسرت دعم دول شمال إفريقيا ''المغرب وتونس''، باستمرار المخاوف الأمريكية من تسلل مقاتلي داعش إلى هذه المنطقة.