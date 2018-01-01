عاجل..شاب ينهي حياته بطريقة بشعة بتازة ﻿

اهتزت مدينة تازة قبل قليل من يومه الخميس، على وقع خبر مؤلم، يتمثل في انتحار شاب بطريقة بشعة من خلال إلقاء نفسه من أعلى حائط بوقلال الشهير بالمدينة.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة تازة قبل قليل من يومه الخميس، على وقع خبر مؤلم، يتمثل في انتحار شاب بطريقة بشعة من خلال إلقاء نفسه من أعلى حائط بوقلال الشهير بالمدينة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" من مصدر مطلع فإن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثاني، أقدم على إلقاء نفسه من أعلى "حائط بوقلال" على مستوى تازة العليا، ليفارق الحياة على الفور.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية، انتشلت جثة الهالك التي تم نقلها إلى مستودع الأموات، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن الأسباب والظروف التي دفعت بشاب في عمر الزهور إلى إنهاء حياته.