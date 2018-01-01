 الداودي: إذا تقررت الزيادة في ثمن ''البوطا'' لدينا الجرأة لنقولها للمواطنين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تفاصيل جديدة بخصوص المغربية التي سقطت ضحية جريمة قتل بشعة بإيطاليا | دولي

تفاصيل جديدة بخصوص المغربية التي سقطت ضحية جريمة قتل بشعة بإيطاليا

رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان | بوليتيك

رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان

مثير وبالفيديو..بعد الزين اللي فيك: فيلم جديد لنبيل عيوش تلعب به زوجته دور البطولة يحتوي على مشاهد ساخنة | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو..بعد الزين اللي فيك: فيلم جديد لنبيل عيوش تلعب به زوجته دور البطولة يحتوي على مشاهد

واشنطن: لا نسعى لإشعال ثورة في إيران | دولي

واشنطن: ''لا نسعى لإشعال ثورة في إيران''

فيديو : لحظة إعلان فوز صلاح بالكرة الذهبية الإفريقية على قناة بين سبورت ماذا قال لخضر بالريش و هيثم فاروق ؟ | بووز

فيديو : لحظة إعلان فوز صلاح بالكرة الذهبية الإفريقية على قناة بين سبورت ماذا قال لخضر بالريش و هيثم

عاجل..اجتماع لمجلس الأمن حول إيران | دولي

عاجل..اجتماع لمجلس الأمن حول إيران

رسميا وبالفيديو .. النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا 2017 | بووز

رسميا وبالفيديو .. النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا 2017

بالصور..حريق مهول داخل كنيس ليهود مغاربة بإسرائيل | دولي

بالصور..حريق مهول داخل كنيس ليهود مغاربة بإسرائيل

بالصور..حريق مهول داخل كنيس ليهود مغاربة بإسرائيل | دولي

بالصور..حريق مهول داخل كنيس ليهود مغاربة بإسرائيل

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

الداودي: إذا تقررت الزيادة في ثمن ''البوطا'' لدينا الجرأة لنقولها للمواطنين

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 21:44 الداودي: إذا تقررت الزيادة في ثمن البوطا لدينا الجرأة لنقولها للمواطنين | بوليتيك
الداودي: إذا تقررت الزيادة في ثمن ''البوطا'' لدينا الجرأة لنقولها للمواطنين
قال لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في لقاء مباشر مع المواطنين عبر الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية على ''الفايسبوك'' إن الحكومة لا تلعب مع المواطن، قائلا ''إذا تقررت

شوف تيفي:

قال لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في لقاء مباشر مع المواطنين عبر الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية على ''الفايسبوك'' إن الحكومة لا تلعب مع المواطن، قائلا ''إذا تقررت الزيادة في ثمن ''البوطة''، لدينا الجرأة لنقول ذلك للمواطنين، ولكن الآن لا توجد أي زيادة في البوطة، ولن تكون فيها أي زيادة قبل 2020''.

ووفق ما نشر في الموقع الرسمي الإخباري لحزب العدالة والتنمية فقد دعا الداودي المغاربة، إلى عدم تصديق الذين يبيعون الكذب، مضيفا هؤلاء يجب أن تسحب منهم الثقة، وأكد المسؤول الحكومي، أن الفئات المستفيدة من دعم صندوق المقاصة ل''البوطة''، لا يريدون حذف هذا الدعم، لأن منهم من يستعمل 100 ''بوطة'' يوميا لكي يستخرج الماء، مما يعني أن هذا الدعم لا تستفيد منه الفئات الهشة والفقيرة، مضيفا أن الإصلاح الذي يروم حذف هذا الدعم، وإعطاء الدعم المباشر للفئات الفقيرة والمتوسطة، هدفه اجتماعي محض، وعلى الفقراء أن يفرحوا به.

وأكد الداودي أن وزارته تروم إلى دعم الفقراء لمحاربة التسول، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق بين عشية وضحاها، مضيفا أنه بعدما يتم تفعيل هذا الإصلاح ستتحسن وضعية الفقراء، قائلا ''لدينا في المغرب 480 ألف فقير فقرا مدقعا، و4 ملايين من الناس يعانون من الفقر''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الداودي المسؤول الحكومي صندوق المقاصة محاربة التسول

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان | بوليتيك

رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان

البام والاتحاد الاشتراكي يتقاسمان مقاعد جزئيات جرسيف | بوليتيك

البام والاتحاد الاشتراكي يتقاسمان مقاعد جزئيات جرسيف

تصــعيد خطير.. البوليساريو تخترق الأجواء و تُعيد الحرب إلى المغرب | بوليتيك

تصــعيد خطير.. البوليساريو تخترق الأجواء و تُعيد الحرب إلى المغرب

مثير..ترامب يسلح المغرب | بوليتيك

مثير..ترامب يسلح المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. أجوبة مثيرة لمغربيات سولناهم.. إيلا كنتي كتبغي شي ولد و والديه مبغاوش أشنو ديري؟؟ | نسولو الناس
منذ 7 دقائق

بالفيديو.. أجوبة مثيرة لمغربيات سولناهم.. إيلا كنتي كتبغي شي ولد و والديه مبغاوش أشنو ديري؟؟

لحظة إصابة رئيس فرقة شرطة محاربة المخدرات الفداء بعد مطاردة هوليودية لأكبر بزناس كان هربان من طنجة و حصل فكازا | خارج البلاطو

لحظة إصابة رئيس فرقة شرطة محاربة المخدرات ''الفداء'' بعد مطاردة هوليودية لأكبر بزناس كان هربان من طنجة و حصل فكازا

المعهد العالي للدراسات الإدارية HEM يُقرب الإشكالات المجتمعية الكبرى من المواطن عبر الجامعة المواطنة | روبورتاج

المعهد العالي للدراسات الإدارية HEM يُقرب الإشكالات المجتمعية الكبرى من المواطن عبر ''الجامعة المواطنة''

نداء جد مؤثر للمحسنين..مرضات بالسكر و تصابت بالشلل و حتا واحد معندها كايبدوليها غير الجيران ..للمساعدة العاجلة | حالة خاصة

نداء جد مؤثر للمحسنين..مرضات بالسكر و تصابت بالشلل و حتا واحد معندها كايبدوليها غير الجيران ..للمساعدة العاجلة

﻿

آخر المستجدات

تفاصيل جديدة بخصوص المغربية التي سقطت ضحية جريمة قتل بشعة بإيطاليا | دولي
منذ 4 دقائق

تفاصيل جديدة بخصوص المغربية التي سقطت ضحية جريمة قتل بشعة بإيطاليا

رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان | بوليتيك

رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان

مثير وبالفيديو..بعد الزين اللي فيك: فيلم جديد لنبيل عيوش تلعب به زوجته دور البطولة يحتوي على مشاهد ساخنة | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو..بعد الزين اللي فيك: فيلم جديد لنبيل عيوش تلعب به زوجته دور البطولة يحتوي على مشاهد

واشنطن: لا نسعى لإشعال ثورة في إيران | دولي

واشنطن: ''لا نسعى لإشعال ثورة في إيران''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.