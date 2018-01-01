الداودي: إذا تقررت الزيادة في ثمن ''البوطا'' لدينا الجرأة لنقولها للمواطنين ﻿

قال لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في لقاء مباشر مع المواطنين عبر الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية على ''الفايسبوك'' إن الحكومة لا تلعب مع المواطن، قائلا ''إذا تقررت

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قال لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في لقاء مباشر مع المواطنين عبر الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية على ''الفايسبوك'' إن الحكومة لا تلعب مع المواطن، قائلا ''إذا تقررت الزيادة في ثمن ''البوطة''، لدينا الجرأة لنقول ذلك للمواطنين، ولكن الآن لا توجد أي زيادة في البوطة، ولن تكون فيها أي زيادة قبل 2020''.

ووفق ما نشر في الموقع الرسمي الإخباري لحزب العدالة والتنمية فقد دعا الداودي المغاربة، إلى عدم تصديق الذين يبيعون الكذب، مضيفا هؤلاء يجب أن تسحب منهم الثقة، وأكد المسؤول الحكومي، أن الفئات المستفيدة من دعم صندوق المقاصة ل''البوطة''، لا يريدون حذف هذا الدعم، لأن منهم من يستعمل 100 ''بوطة'' يوميا لكي يستخرج الماء، مما يعني أن هذا الدعم لا تستفيد منه الفئات الهشة والفقيرة، مضيفا أن الإصلاح الذي يروم حذف هذا الدعم، وإعطاء الدعم المباشر للفئات الفقيرة والمتوسطة، هدفه اجتماعي محض، وعلى الفقراء أن يفرحوا به.

وأكد الداودي أن وزارته تروم إلى دعم الفقراء لمحاربة التسول، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق بين عشية وضحاها، مضيفا أنه بعدما يتم تفعيل هذا الإصلاح ستتحسن وضعية الفقراء، قائلا ''لدينا في المغرب 480 ألف فقير فقرا مدقعا، و4 ملايين من الناس يعانون من الفقر''.