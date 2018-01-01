عاجل.. الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الأفضل في إفريقيا سنة 2017 ﻿

استطاع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر لكرة القدم الحصول على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لسنة 2017 في حفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم المقام بمدينة أكرا الغانية.

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استطاع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر لكرة القدم الحصول على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لسنة 2017 في حفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم المقام بمدينة أكرا الغانية.

وتغلب المدرب المصري على نظيره مدرب منتخب المغربي هرفي رونار الذي رشحته أغلب التكهنات.

يذكر أن المدرب هيكتور كوبر قد قاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة بعد غياب دام 27 عاما، وذلك بعد تربعه على صدارة المجموعة الخامسة، من الفوز فى 4 مباريات وتعادل وحيد وهزيمة وحيدة، إضافة إلى تربعه على صدارة تصنيف المنتخبات الإفريقية فى التصنيف الشهري العالمي للفيفا، لفترات طويلة على مدار العام، ليكون هو الأحق بجائزة أفضل منتخب فى إفريقيا.





