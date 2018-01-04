بالصورة.. الراقي في طريقه للسعودية وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصدر قريب من عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير في طريقه الليلة إلى الديار السعودية للتوقيع لفريق الرائد السعودي.

شوف سبور: رشيد محمودي

علمت " شوف سبور" من مصدر قريب من عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير في طريقه الليلة إلى الديار السعودية للتوقيع لفريق الرائد السعودي.

ويسافر الراقي ليلة يومه الخميس، إلى السعودية لخوض آخر مفاوضاته مع إدارة الفريق السعودي قصد الدفاع عن ألوانه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشرط أنه في حال رحل حسبان يوم الاثنين المقبل خلال الجمع العام سيعود لأحضان النسور بعد تقديم اعتذاره للفريق السعودي.

ومعلوم أن الراقي قد سبق له أن ودع الجماهير الرجاوية عبر حسابه الرسمي فيسبوك معبرا عن حبه وانتمائه الدائم للقلعة الخضراء.





