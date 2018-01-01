عاجــل: الاتحاد الاشتراكي يكتسح النتائج الأولية في جزئيات الناظور ﻿

كما توقعها الكثيرون استطاع مرشح الاتحاد الاشتراكي نيل أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات البرلمانية الجزئية بمدينة الناظور، بعد النتائج الأولية التي أفرزتها لجنة متابعة فرز صناديق الاقتراع،

شوف تيفي:

كما توقعها الكثيرون استطاع مرشح الاتحاد الاشتراكي نيل أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات البرلمانية الجزئية بمدينة الناظور، بعد النتائج الأولية التي أفرزتها لجنة متابعة فرز صناديق الاقتراع، بحصوله على 960 صوتا بجماعة تيزطوطين في المرتبة الأولى ثم على 2277 صوتا في جماعة بني أنصار وحصل أيضا على المرتبة الأولى بجماعة بني وكيل أولاد أحمد بـ 270 صوتا.

ووفقا لمصادر شوف تيفي فالإقبال على صناديق التصويت كان ضعيفا، وتمكن مرشح الاتحاد الاشتراكي من الفوز حسب الفرز الأولي على الجماعات في الإقليم.

يذكر أن الانتخابات الجزئية بالمدينة يتنافس فيها مرشحون من ضمن ست لوائح تمثل أحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي.