عـاجل:حادث إطلاق النار بروسيا يُخلف قتيلين و عدد من الجرحى ﻿

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أفادت مصادر أمنية روسية أن شخصين لقيا مصرعهما، مساء اليوم الخميس، وأصيب آخر بجروح بليغة في حادث إطلاق النار قرب مدينة كراسنودار ، ،جنوب روسيا.

شــــوف تيفي:

 

أفادت مصادر أمنية روسية أن شخصين لقيا مصرعهما، مساء اليوم الخميس، وأصيب آخر بجروح بليغة في حادث إطلاق النار قرب مدينة كراسنودار ، ،جنوب روسيا.

وأضاف المصدر ذاته، وفق ما أوردت وكالة (أنترفاكس) الروسية، أن الحادث وقع عندما نشب شجار خلال تجمع للمواطنين بقرية لوريس ،ففتح أحد المشاركين النار فجأة بواسطة بندقية صيد، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين جراء إصابتهما بعيارات نارية، وإصابة آخر بجروح بليغة.

وذكر مصدر من لجنة التحقيق الروسية أنه تم فتح قضية جنائية في الحادث ،بموجب الفصل 105 من القانون الجنائي الروسي، وأن البحث جار لتحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه.

 

 

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