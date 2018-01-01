العثماني يعد ساكنة جرادة بتعاونيات ورخص جديدة لاستغلال المقالع ﻿

عبّر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في المجلس الحكومي يومه الخميس عن أسفه الشديد لحادث مقتل شابين في منجم قديم وتقليدي لاستخراج الفحم بمنطقة جرادة.

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عبّر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في المجلس الحكومي يومه الخميس عن أسفه الشديد لحادث مقتل شابين في منجم قديم وتقليدي لاستخراج الفحم بمنطقة جرادة.

ولم يخف رئيس الحكومة الإشكالات التي يعرفها قطاع المعادن في بلادنا، موضحا أن الحكومة "واعية بالمشاكل التي يطرحها منح الرخص سواء تعلق الأمر بعدم التزام أصحابها بالشروط القانونية الواردة في دفاتر التحملات أو عدم احترام مساطر الترخيص أو عدم احترام حقوق اليد العاملة، لذلك ففي المرحلة الأخيرة، تم إلغاء 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني، وهذا ليس شيئا بسيطا، بل هو ورش انطلق ولن نوقفه، بل سنسير فيه تدريجيا". حسب تعبير العثماني.

و كشف رئيس الحكومة عن منح رخص لمن يمكنهم استغلالها وفق القانون وفي احترام تام لحقوق اليد العاملة، "سنحرص على هذه الأمور في جرادة وفي غيرها من المناطق علما أنه كانت هناك بعض الوعود بإعطاء رخص جديدة بجرادة أو إيجاد وسائل كدمج البعد الاجتماعي بالبعد الاقتصادي بإنشاء مثلا تعاونيات خاصة بمستخرجي المعادن، فهذه من الحلول المطروحة وغيرها من الحلول الأخرى التي سننكب عليها، في تواصل مستمر مع المواطنين والاستماع إليهم".

و أشار رئيس الحكومة إلى أنه منذ حادث وفاة الشابين في جرادة، انطلق الحوار وقامت السلطات الإقليمية والولائية بجهد كبير مع ممثلي الإدارات الخارجية جهويا ومحليا، كما أن وزير الطاقة والمعادن حل بالمنطقة ، ضمن وفد هام، وأجرى حوارا مع مختلف الأطراف، ومع ممثلي

شباب جرادة، والآن هناك دراسة عدد من المطالب".