هذا هو جديد ''الطاكسي'' اللي كيخطف البنات في كازا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأمن العمومي للحي المحمدي عين السبع وبالتحديد فرقة الدراجين، تمكنت خلال الأسبوع الجاري، من وضع حد للنشاط الإجرامي لشاب وفتاة، تورطا في اختطاف فتيات بواسطة سيارة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأمن العمومي للحي المحمدي عين السبع وبالتحديد فرقة الدراجين، تمكنت خلال الأسبوع الجاري، من وضع حد للنشاط الإجرامي لشاب وفتاة، تورطا في اختطاف فتيات بواسطة سيارة أجرة.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن المعطيات الخاصة بعملية التوقيف، أن المعنيين بالأمر تمت محاصرتهما بالحي المحمدي بالبيضاء من طرف عناصر الفرقة التي تمكنت من اعتقالهما داخل سيارة أجرة كبيرة مسروقة.

وأشار ذات المصدر بأن الموقوفين وبعد وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، مثُلا أمام النيابة العامة التي قررت إحالتهما على سجن عين السبع 1 ''عكاشة''.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت عن المعطيات الأولى الخاصة بالنازلة، والتي كشفت الطريقة التي تم بها اختطاف فتاة من حي سباتة بالبيضاء، وسرقة ما بحوزتها قبل رميها بالطريق السيار وهي غارقة في بحر من الدماء.