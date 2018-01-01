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حصري..وزير العدل الفرنسي يدخل على الخط في قضية وفاة شاب مغربي وسط سجن مارسيليا

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 20:00 حصري..وزير العدل الفرنسي يدخل على الخط في قضية وفاة شاب مغربي وسط سجن مارسيليا | دولي
حصري..وزير العدل الفرنسي يدخل على الخط في قضية وفاة شاب مغربي وسط سجن مارسيليا
في تطور مثير خاص بوفاة شاب مغربي يدعى بلال في ظروف غامضة داخل سجن مارسيليا قبل ثلاثة أشهر، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن السلطات الفرنسية، قررت إعادة التحقيق في النازلة بعد أن تم حفظها سابقا.

''شوف تيفي''

في تطور مثير خاص بوفاة شاب مغربي يدعى بلال في ظروف غامضة داخل سجن مارسيليا قبل ثلاثة أشهر، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن السلطات الفرنسية، قررت إعادة التحقيق في النازلة بعد أن تم حفظها سابقا.

وأوضح يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الخميس، أن فرانسوا بايرو وزير العدل الفرنسي، اتصل بوالد ''بلال'' وقدم له التعازي، وأكد له إعادة التحقيق في قضية وفاة ''بلال''، حيث أعطى أوامره بقيام جهاز أمني خاص من العاصمة باريس بإعادة التحقيق.

وأبرز الإدريسي بأن تدخل وزير العدل جاء عقب قيام الجمعية بإرسال العديد من المراسلات لوزارة العدل، مشيرا في الوقت نفسه أن التحقيق الجديد من شأنه أن يكشف جميع الظروف والملابسات الخاصة بوفاة ''بلال''.

تجدر الإشارة إلى أن الشاب ''بلال''، عثر عليه جثة هامدة داخل زنزانته بسجن مارسيليا عقب انتحاره شنقا، بالرغم من تقدم أسرته للسلطات بوثائق رسمية تؤكد مرضه النفسي، وضرورة وضعه في مكان لا يحتوي على أغراض قد يستخدمها في أذية نفسه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزير العدل الشاب بلال الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان السجن مارسيليا باريس

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