عاجل.. في سرية تامة: هذا ما وقع مع الفرنسي المتهم بممارسة الجنس على ثلاث طفلات بفاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة فاس، نقلت يومه الخميس، في سرية تامة الفرنسية المتهمة بممارسة الجنس على ثلاث طفلات إلى منزله من أجل التوصل إلى مجموعة من الدلائل التي تدينه.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة فاس، نقلت يومه الخميس، في سرية تامة الفرنسية المتهمة بممارسة الجنس على ثلاث طفلات إلى منزله من أجل التوصل إلى مجموعة من الدلائل التي تدينه.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية قامت بهذه الخطوة، عقب تصريحات الطفلات خلال الاستماع لهن، حيث أكدن وجود كمية من الحشيش بدراجة الفرنسي بالإضافة إلى تواجد أعضاء تناسلية بمنزله وفيديوهات إباحية على حاسوبه.

وأبرز ذات المصدر أن تفتيش منزل الفرنسي، أسفر عن حجز كمية من الحشيش بدراجته، وعضو ذكري، وحاسوب به فيديوهات إباحية، كان يستعين بها خلال ممارسته الجنس على الطفلات الثلاث.

وذكر المصدر أن المعني بالأمر سيتم تقديمه غدا الجمعة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستنئاف بفاس.