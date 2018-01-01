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هل يعود الاتحاد الإشتراكي إلى البرلمان من مدينة جرسيف؟

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 19:01 هل يعود الاتحاد الإشتراكي إلى البرلمان من مدينة جرسيف؟ | بوليتيك
هل يعود الاتحاد الإشتراكي إلى البرلمان من مدينة جرسيف؟
حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بدأ يفقد الكثير من هيبته، فبعد سقوطه في معقله بمدينة سيدي إفني وانهزم أمام الحمامة التي بدأت تنشر رسالة ''أغراس أغراس''، يدخل اليوم غمار المنافسة على مقعد مؤهل

شوف تيفي

حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بدأ يفقد الكثير من هيبته، فبعد سقوطه في معقله بمدينة سيدي إفني وانهزم أمام الحمامة التي بدأت تنشر رسالة ''أغراس أغراس''، يدخل اليوم غمار المنافسة على مقعد مؤهل يقيه من السقوط من على كراسي البرلمان.

فقد بدأ التصويت منذ صباح اليوم على أعلى مستوياته بالمدينة حيث تتنافس ستة أحزاب سياسية في الانتخابات الجزئية للظفر بالمقعدين الشاغرين بمجلس النواب، ومن المنتظر أن يختار الناخبون في هذه الانتخابات مرشحين من ضمن ست لوائح تمثل أحزاب (الاستقلال، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي).

وقد وقع يوم أمس تآلف خطابي بالمدينة، حيث دعم حزب الأحرار حزب الاتحاد الاشتراكي في انتخابات جرسيف التي تكتسي أهمية خاصة لحزب الوردة الذي يراهن على هذا الاستحقاق لاستعادة فريقه بمجلس النواب، بعدما فقده إثر فشله في استعادة مقعده البرلماني عن دائرة سيدي إفني الذي أسقطته المحكمة الدستورية، ليصبح الفريق النيابي للحزب ممثلا بـ19 برلمانيا فقط، وهو ما يجعله مضطرا للبحث عن فريق برلماني آخر من أجل الحفاظ على الامتيازات التي تحصل عليها الفرق البرلمانية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية قد قضت في العام الماضي بإلغاء انتخاب عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في السابع من أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية جرسيف.

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شوف تيفي جرسيف الوردة المحكمة الدستورية الانتخابات

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