نقابة ''البام'' تنزل إلى الشارع للاحتجاج على تردي الأوضاع الاجتماعية ﻿

قررت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الرباط يوم الأحد، للاحتجاج ضد ما أسمته ''سياسة العثماني المدمرة للخدمات الاجتماعية العمومية

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قررت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الرباط يوم الأحد، للاحتجاج ضد ما أسمته ''سياسة العثماني المدمرة للخدمات الاجتماعية العمومية التضامنية''، كما وجهت أصابع الاتهام للحكومة التي نهجت ''سياسة نيوليبرالية لا شعبية لم تزد إلا في تكريس مظاهر الأمراض المجتمعية المزمنة''.

نقابة الـ ODT قررت في بلاغها الاحتجاج ضد تخلي الحكومة عن دعم القدرة الشرائية للفقراء والطبقة المتوسطة، بإلغائها لنظام المقاصة ورفعها لأسعار المحروقات وأسعار الماء والكهرباء، والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، إضافة إلى ما أسماه سياسة الحكومة اللاشعبية التي أدت إلى توسيع الهوة بين الطبقات الاجتماعية بشكل كبير.

وأكدت النقابة أن سياسة الحكومة وسعت الهوة بين الطبقات الاجتماعية بشكل كبير، وأسفرت أيضا عن تقليص مناصب الشغل والتوظيف بالعقود وتجميد الأجور، والتوجه نحو إلغاء مجانية التعليم وضرب مجانية العلاج والتقليص من الأجور والتعويضات بعد جريمة قانون التقاعد وخفضها لقيمة المعاشات، فضلا عن تخليها عن دعم القدرة الشرائية للفقراء والطبقة المتوسطة.