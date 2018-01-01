 نقابة ''البام'' تنزل إلى الشارع للاحتجاج على تردي الأوضاع الاجتماعية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تفاصيل جديدة بخصوص المغربية التي سقطت ضحية جريمة قتل بشعة بإيطاليا | دولي

تفاصيل جديدة بخصوص المغربية التي سقطت ضحية جريمة قتل بشعة بإيطاليا

رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان | بوليتيك

رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان

مثير وبالفيديو..بعد الزين اللي فيك: فيلم جديد لنبيل عيوش تلعب به زوجته دور البطولة يحتوي على مشاهد ساخنة | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو..بعد الزين اللي فيك: فيلم جديد لنبيل عيوش تلعب به زوجته دور البطولة يحتوي على مشاهد

واشنطن: لا نسعى لإشعال ثورة في إيران | دولي

واشنطن: ''لا نسعى لإشعال ثورة في إيران''

فيديو : لحظة إعلان فوز صلاح بالكرة الذهبية الإفريقية على قناة بين سبورت ماذا قال لخضر بالريش و هيثم فاروق ؟ | بووز

فيديو : لحظة إعلان فوز صلاح بالكرة الذهبية الإفريقية على قناة بين سبورت ماذا قال لخضر بالريش و هيثم

عاجل..اجتماع لمجلس الأمن حول إيران | دولي

عاجل..اجتماع لمجلس الأمن حول إيران

رسميا وبالفيديو .. النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا 2017 | بووز

رسميا وبالفيديو .. النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا 2017

بالصور..حريق مهول داخل كنيس ليهود مغاربة بإسرائيل | دولي

بالصور..حريق مهول داخل كنيس ليهود مغاربة بإسرائيل

بالصور..حريق مهول داخل كنيس ليهود مغاربة بإسرائيل | دولي

بالصور..حريق مهول داخل كنيس ليهود مغاربة بإسرائيل

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

نقابة ''البام'' تنزل إلى الشارع للاحتجاج على تردي الأوضاع الاجتماعية

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 18:58 نقابة البام تنزل إلى الشارع للاحتجاج على تردي الأوضاع الاجتماعية | بوليتيك
نقابة ''البام'' تنزل إلى الشارع للاحتجاج على تردي الأوضاع الاجتماعية
قررت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الرباط يوم الأحد، للاحتجاج ضد ما أسمته ''سياسة العثماني المدمرة للخدمات الاجتماعية العمومية

شوف تيفي:

قررت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الرباط يوم الأحد، للاحتجاج ضد ما أسمته ''سياسة العثماني المدمرة للخدمات الاجتماعية العمومية التضامنية''، كما وجهت أصابع الاتهام للحكومة التي نهجت ''سياسة نيوليبرالية لا شعبية لم تزد إلا في تكريس مظاهر الأمراض المجتمعية المزمنة''.

نقابة الـ ODT قررت في بلاغها الاحتجاج ضد تخلي الحكومة عن دعم القدرة الشرائية للفقراء والطبقة المتوسطة، بإلغائها لنظام المقاصة ورفعها لأسعار المحروقات وأسعار الماء والكهرباء، والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، إضافة إلى ما أسماه سياسة الحكومة اللاشعبية التي أدت إلى توسيع الهوة بين الطبقات الاجتماعية بشكل كبير.

وأكدت النقابة أن سياسة الحكومة وسعت الهوة بين الطبقات الاجتماعية بشكل كبير، وأسفرت أيضا عن تقليص مناصب الشغل والتوظيف بالعقود وتجميد الأجور، والتوجه نحو إلغاء مجانية التعليم وضرب مجانية العلاج والتقليص من الأجور والتعويضات بعد جريمة قانون التقاعد وخفضها لقيمة المعاشات، فضلا عن تخليها عن دعم القدرة الشرائية للفقراء والطبقة المتوسطة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي النقابة الاحتجاج المحروقات التوظيف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان | بوليتيك

رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان

البام والاتحاد الاشتراكي يتقاسمان مقاعد جزئيات جرسيف | بوليتيك

البام والاتحاد الاشتراكي يتقاسمان مقاعد جزئيات جرسيف

تصــعيد خطير.. البوليساريو تخترق الأجواء و تُعيد الحرب إلى المغرب | بوليتيك

تصــعيد خطير.. البوليساريو تخترق الأجواء و تُعيد الحرب إلى المغرب

مثير..ترامب يسلح المغرب | بوليتيك

مثير..ترامب يسلح المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. أجوبة مثيرة لمغربيات سولناهم.. إيلا كنتي كتبغي شي ولد و والديه مبغاوش أشنو ديري؟؟ | نسولو الناس
منذ 8 دقائق

بالفيديو.. أجوبة مثيرة لمغربيات سولناهم.. إيلا كنتي كتبغي شي ولد و والديه مبغاوش أشنو ديري؟؟

لحظة إصابة رئيس فرقة شرطة محاربة المخدرات الفداء بعد مطاردة هوليودية لأكبر بزناس كان هربان من طنجة و حصل فكازا | خارج البلاطو

لحظة إصابة رئيس فرقة شرطة محاربة المخدرات ''الفداء'' بعد مطاردة هوليودية لأكبر بزناس كان هربان من طنجة و حصل فكازا

المعهد العالي للدراسات الإدارية HEM يُقرب الإشكالات المجتمعية الكبرى من المواطن عبر الجامعة المواطنة | روبورتاج

المعهد العالي للدراسات الإدارية HEM يُقرب الإشكالات المجتمعية الكبرى من المواطن عبر ''الجامعة المواطنة''

نداء جد مؤثر للمحسنين..مرضات بالسكر و تصابت بالشلل و حتا واحد معندها كايبدوليها غير الجيران ..للمساعدة العاجلة | حالة خاصة

نداء جد مؤثر للمحسنين..مرضات بالسكر و تصابت بالشلل و حتا واحد معندها كايبدوليها غير الجيران ..للمساعدة العاجلة

﻿

آخر المستجدات

تفاصيل جديدة بخصوص المغربية التي سقطت ضحية جريمة قتل بشعة بإيطاليا | دولي
منذ 5 دقائق

تفاصيل جديدة بخصوص المغربية التي سقطت ضحية جريمة قتل بشعة بإيطاليا

رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان | بوليتيك

رسميا : جزئيات الناظور وجرسيف تعيدان فريق الاتحاد الاشتراكي إلى البرلمان

مثير وبالفيديو..بعد الزين اللي فيك: فيلم جديد لنبيل عيوش تلعب به زوجته دور البطولة يحتوي على مشاهد ساخنة | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو..بعد الزين اللي فيك: فيلم جديد لنبيل عيوش تلعب به زوجته دور البطولة يحتوي على مشاهد

واشنطن: لا نسعى لإشعال ثورة في إيران | دولي

واشنطن: ''لا نسعى لإشعال ثورة في إيران''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.