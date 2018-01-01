حصـــري و بالفيديو | بعد تنصل بنشماس.. رئيس لجنة تقصي الحقائق حول متابعة صحافيين في أول خروج إعلامي : ''أنا طبقت القانون و ما تابعت حَــد.. '' ﻿

أوضح ''عبد العزيز بنعزوز '' رئيس لجنة تقصي الحقائق أنه قـام بمهمته لا غير فيما يخص متــابعة صحافيين ارتباطا بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد و تسريب

"شــوف تيفي"

أوضح "عبد العزيز بنعزوز " رئيس لجنة تقصي الحقائق أنه قـام بمهمته لا غير فيما يخص متــابعة صحافيين ارتباطا بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد و تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنةّ.

وأكد "بنعزوز" عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في مكالمة هاتفية خص بهــا "شــوف تيفي" أن الأمر يتعلق بتقرير تم رفعه مبرزا أنه شخصيا لا يتابع أي صحافي في الموضوع مصرحا : "أنا رئيس لجنة تقصي الحقائق التي انتهت مهامها وضعت التقرير وأنا لن أتباع أي صحافي أنا طبقت القانون فقط .."

وأضـــاف قائلا : "قرار تحرير تقرير في شأن ما تسرب من مداولات اللجنة إلى بعض الجرائد والمواقع هو قرار اتخذ بالإجماع داخل لجنة تقصي الحقائق التي يوجد فيها 11 عضوا يمثلون جميع مكونات مجلس المستشارين أغلبية ومعارضة وغيرهما " مردفا أنه من الضروري حسب المادة 15 من القانون التنظيمي 13.085 تحرير تقرير في الموضوع ، قائلا : "مايمكنش .. لو مادرناش التقرير، فنحن من سيتحمل المسؤولية، نحن طبقنا القانون فقط، وأحيل التقرير على رئيس مجلس المستشارين، ورئيس مجلس المستشارين ملزم هو كذلك بإحالة التقرير على وزير العدل والنيابة العامة، أحنا ما تابعنا حد .. ما شيرنا بالأصبع ديالنا لحد .. درنا خدمتنا فقط، في إطار قناعتنا وقناعة لجنة تقصي الحقائق، ودولة الحق والقانون تستوجب تطبيق القانون، وهاذشي اللي اتفقنا عليه منذ الوهلة الأولى للجنة تقصي الحقائق".

وأشار"بنعزوز" متحدثا لـ"شوف تيفي" أن القانون واضح ويتحدث على سرية المداولات للجنة تقصي الحقائق وجلسات الاجتماع وكل ما يروج داخل اللجنة ، والقانون واضح جدا ، واعتبر أن بعض البلاغات التي صدرت في الموضوع مجرد تصفية حسابات في الوقت اللي المكونين المشار إليهما هما أعضاء في لجنة تقصي الحقائق واتخذوا القرار بالإجماع واعتبروه مجانب للصواب .