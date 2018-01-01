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انتصار جديد لمغربية الصحراء في قلب مجلس النواب الشيلي بأمريكا الجنوبية

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 18:28 انتصار جديد لمغربية الصحراء في قلب مجلس النواب الشيلي بأمريكا الجنوبية | بوليتيك
انتصار جديد لمغربية الصحراء في قلب مجلس النواب الشيلي بأمريكا الجنوبية
صوت مجلس النواب الشيلى بأغلبية ساحقة يوم أمس فى بلدية البارايسو، على قرار يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، وهو ما يمثل انتصارا جديدا للصحراء المغربية فى أمريكا الجنوبية.

شوف تيفي:

صوت مجلس النواب الشيلى بأغلبية ساحقة يوم أمس فى بلدية البارايسو، على قرار يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، وهو ما يمثل انتصارا جديدا للصحراء المغربية فى أمريكا الجنوبية.

وحظي القرار رقم 1056 في مجلس نواب الشيلي بالتصويت بأغلبية 66 صوتا وامتناع 22 عضوا عن التصويت و 11 صوتا معارضا، مع مراعاة أن النظام الداخلي للدائرة ينص على امتناع الممتنعين عن التصويت لصالح القرار.

وأشاد مجلس النواب الشيلي بتفوق مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدم بها المغرب، وهي المبادرة التي حظيت أيضا بإشادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها مقترحا جديا وذا مصداقية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

وقد وصف النواب الشيليون المبادرة المغربية بأنها "جهد جاد وذو مصداقية، مما سيسمح بلا شك لشعب الصحراء بممارسة حقه في تقرير المصير، من خلال إدارة شؤونه ديمقراطيا من خلال الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي تتمتع بسلطات حصرية تحت السيادة المغربية.

وأكد القرار أن "مقترح الحكم الذاتي، ومنذ تقديمه بالأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، حظي بالمصادقة عليه من طرف مجلس الأمن الذي اعتمد بالإجماع في هذا الإطار القرارات 1754 و1783 و1813، ووصف هذه المبادرة بالجدية وذات المصداقية".

وأضاف أنه استجابة لدعوة الأمم المتحدة إلى التوصل إلى حل سياسي ونهائي ومقبول من جميع الأطراف، قدم المغرب في أبريل 2007 مبادرة للتفاوض بشأن مخطط للحكم الذاتي بالصحراء، مؤكدا أن الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه المغرب لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء "يفضي إلى وضعية رابح-رابح وإلى دور محفز و اندماجي مما يمكن ساكنة الصحراء من إدارة شؤونها بطريقة ديمقراطية ومندمجة وتشاركية".

وأشار القرار إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا على مستوى دمقرطة البلاد، حيث تتمتع المؤسسات المعنية بمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان بالاستقلالية، مبرزا أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة تعد نموذجا تعمل العديد من بلدان أمريكا اللاتينية على دراسته من أجل اعتماده كمرجع كفيل بمساعدتها على تجاوز انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي.

و يدعو مجلس النواب الحكومة الشيلية، بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، بموجب هذا القرار إلى ضرورة الالتزام بشكل دائم بقرار مجلس الأمن رقم 1754، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2007.

 

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