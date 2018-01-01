هذا جديد قضية سعد المجرد مع الفتاة الفرنسية ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد والفتاة الفرنسية التي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن المحامي الفرنسي ''موريتي''، قام خلال الأسبوع الجاري بالعديد من

"شوف تيفي"

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد والفتاة الفرنسية التي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، علمت "شوف تيفي" من مصدر جد مطلع أن المحامي الفرنسي "موريتي"، قام خلال الأسبوع الجاري بالعديد من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى إعادة التحقيق من البداية.

وأكد المصدر ذاته أن المحامي المكلف بالدفاع عن المجرد، قرر القيام بهذه الخطوات، بعد تأكده بأن مسار التحقيقات يسير لصالح الفتاة الفرنسية لورا بريول.

وأشار ذات المصدر إلى أن ما قام به "موريتي"، قد يعيد القضية إلى نقطة الصفر، مبرزا في الوقت نفسه بأن الحسم في القضية سيحتاج لأكثر من ثلاث سنوات.