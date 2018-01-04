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بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 18:13 بالصورة..هذا هو مصير لصوص المجوهرات بمدينة طنجة | حوادث و حقوق
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تمكنت فرقة التدخلات الأمنية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن طنجة ليلة الأربعاء الخميس، من توقيف شخصين على مستوى حي بئر الشعيري بني مكادة بناء على معلومات دقيقة ، وذلك للاشتباه

''شوف تيفي''

 

تمكنت فرقة التدخلات الأمنية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن طنجة ليلة الأربعاء الخميس، من توقيف شخصين على مستوى حي بئر الشعيري بني مكادة بناء على معلومات دقيقة ، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة و المشاركة استهدفت يوم السبت الماضي، محلا لبيع المجوهرات الكائن مقره بحي درادب شارع الإمام مسلم .

وحسب مصدر أمني فإن الأمر يتعلق بكل من المدعوين ''س.ح'' البالغ من العمر 28 سنة و ''م . س'' البالغ من العمر 36 سنة و كلاهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان السرقة .

وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث الأولية في القضية و من خلال شريط الفيديو المسجل بكاميرا المحل والتي وثقت لعملية السرقة ، قادت إلى تحديد هوية الفاعل الرئيسي ، الذي أثناء مواجهته بشريط الفيديو اعترف بالمنسوب إليه و بشركائه في هذه العملية ، حيث تم توقيف أحدهما وهو الموقوف الثاني الذي كان دوره كوسيط في بيع المسروقات، مشيرا إلى أن الأبحاث جارية في هذه القضية لإيقاف باقي المتورطين الذين تم تحديد هويتهم من أجل تقديمهم أمام العدالة .

وأشار المصدر إلى أن المعنيين بالأمر تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت ''شوف تيفي'' قد كشف عن المعطيات الأولى الخاصة بهذه النازلة، حيث كشف أحد الضحايا عن قيمة المجوهرات التي تمت سرقتها على الموقوفين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طنجة المجوهرات طنجة

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