بالفيديو.. البوصيري يفجرها في وجه حسبان بعد إلغاء لائحة المرشح حمدي ﻿

قال رشيد البوصيري منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن لائحة علي حمدي المرشح لرئاسة النادي، صحيحة مائة بالمائة ، مشيرا إلى أنها هي من أجبرت حسبان للخروج بتصريحات تنفي رحيله

" شوف سبور" : رشيد محمودي

قال رشيد البوصيري منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن لائحة علي حمدي المرشح لرئاسة النادي، صحيحة مائة بالمائة ، مشيرا إلى أنها هي من أجبرت حسبان للخروج بتصريحات تنفي رحيله عن القلعة الخضراء.

وأفاد البوصيري في تصريح لـ " شوف سبور"، أن دور حسبان خلال الفترة الجارية يتجلى فقط في تحديد زمان ومكان الجمع العام الذي يبقى سيد نفسه والحاسم الأخير فيما ستؤول إليه النتائج، معتبرا أنه على المستوى القانوني لم يكن يوما حسبان قانونيا قبل توليه الرئاسة.

وكشف منخرط الرجاء، أن لحظة تسلم حسبان رئاسة الرجاء لم يكن يتوفر على لائحة ولا على مشروع رياضي، مستغربا لقرار رفض لائحة المرشح حمدي علما أنها تضم رجال أعمال ورجاويين نزهاء.

وتابع قائلا :" إلا جينا نشوفو اللائحة راه حسبان عمروا كان قانوني ولم يقدم أي لائحة".