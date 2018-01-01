الدويري.. حكومة العثماني في ورطة كبيرة بسبب ديون المقاولات ﻿

قال فؤاد الدويري الوزير الأسبق للطاقة والمعادن في حوار مع أسبوعية ''المشعل'' أن قيمة الديون الواجب على الحكومة سدادها لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة كمستحقات مالية عن إنجاز صفقات عمومية وغيرها،

شــوف تيفي:

قال فؤاد الدويري الوزير الأسبق للطاقة والمعادن في حوار مع أسبوعية "المشعل" أن قيمة الديون الواجب على الحكومة سدادها لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة كمستحقات مالية عن إنجاز صفقات عمومية وغيرها، تقدر بنحو 30 مليار درهم، أي 3000 مليار سنتيم، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الإجراءات الضريبية التي جاءت بها الحكومة لصالح هذه المقاولات في القانون المالي لسنة 2018 ، تبقى غير كافية لدعم تنافسية نسيجها الإنتاجي في ظل الظرفية المالية الصعبة التي تمر منها الشركات الفاعلة في عدد من القطاعات المشغلة لليد العاملة كالبناء والأشغال العمومية،

وأكد الدويري في العدد الجديد لأسبوعية "المشعل" أن القانون المالي الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير الجاري يفتقد للرؤية الإقتصادية الجديدة، كما لم تواكبه سياسات ناجعة لدعم عدد من القطاعات الإجتماعية التي تكتسي أولوية بالغة في تحسين الوضع المعيشي للمغاربة، وتحديدا قطاعي التعليم والصحة، وهو الأمر الذي أوضحه فؤاد الدويري من خلال الإشارة إلى واقع تشتت الجهد الحكومي في بلورة برامج اجتماعية متفرقة تفتقد للرؤية الواضحة ولا تؤشر على إمكانية بلوغ الأهداف التنموية المرجوة، مستدلا بنموذج انخراط الحكومة في فتح باب التوظيف بالتعاقد على مصراعيه في قطاع حيوي كالتعليم الذي يشكل نواة الإصلاح الشمولي ببلادنا.

وبخصوص إمكانية دخول حزب الإستقلال إلى حكومة العثماني من بوابة التعديل الحكومي المنتظر، أكد الدويري في هذا الحوار الذي أجراه معه الزميل عبد الواحد الوز، أن المنطق السياسي لا يستقر على حال وأن كل شىء وارد وجميع الإحتمالات ممكنة، مبرزا أن القراءة السليمة لما يجري داخل الحقل السياسي على مستوى التعديل الحكومي، لا يجب أن تركز على الأحزاب الذي ستدخل أو ستخرج من الأغلبية، بقدر ما يجب أن تضع في حسبانها، يضيف، وجود قطاعات وزارية حيوية كالصحة والتعليم يتم تدبيرها منذ أزيد من شهرين بدون وزراء، باعتبار أن المسؤولين الحكوميين الذين تم تكليفهم بالإشراف على هذه القطاعات إلى حين إجراء التعديل الحكومي، "يكتفون بالتوقيعات ولا يمكنهم أن يقوموا بدور الوزراء الفعليين والمسؤولين المباشرين على بلورة استراتيجيات هذه القطاعات"، وهو الوضع الذي لا يجب، حسب تعبير فؤاد الدويري، أن يستمر على هذا الحال، لأن تأخر التعديل الحكومي "ينعكس سلبا على حسن سير هذه القطاعات الإجتماعية".

وأكد الدويري أن الحكومة ملزمة إلى جانب ذلك، بالقيام ببعض الإصلاحات الإستعجالية المطروحة على بلادنا اليوم، من قبيل التعجيل بإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد وتكريس سلوك الحكامة الجيدة في تدبير مؤسسات ومرافق الدولة، مع إعادة النظر في منافذ إنفاق اعتمادات الإستثمار العمومي ببلادنا، متسائلا حول كيفية استمرار الحكومة في نسف هذا الإستثمار في إنجاز بنيات تحتية كبرى تفوق الطاقة الإقتصادية لبلادنا، عوضا عن بلورة مشاريع اجتماعية واقتصادية مربحة وذات ولم يستبعد الإقتصادي الإستقلالي في سياق حديثه عن استراتيجية المغرب بإفريقيا، وقوف لوبيات اقتصادية مؤثرة داخل سوق القارة السمراء، وراء تأخير انضمام المغرب للمنطقة الإقتصادية لبلدان غرب إفريقيا المعروفة اختصارا بمنطقة "سيداو"، معتبرا في هذا الخصوص، أن حكومات بلدان إفريقيا الغربية تؤيد قرار انضمام المغرب لدول هذه المنطقة، لكن قوى اقتصادية فاعلة داخلها، لاتزال تبدي تخوفا على مصالحها الحيوية من انعكاسات النفوذ الإقتصادي الذي يحتمل أن يكتسبه المغرب جراء اندماجه في هذا الفضاء الإفريقي الجهوي

تفاصيل أخرى تحدث عنها فؤاد الدويري تجدونها في العدد الجديد لأسبوعية "المشعل"