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الخلفي يقدم رواية الحكومة بخصوص قانون سحب الجنسية المغربية من اليهود المغاربة بفلسطين

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 17:01 الخلفي يقدم رواية الحكومة بخصوص قانون سحب الجنسية المغربية من اليهود المغاربة بفلسطين | بوليتيك
الخلفي يقدم رواية الحكومة بخصوص قانون سحب الجنسية المغربية من اليهود المغاربة بفلسطين
نفى مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة ، صحة المقترح الذي يستعد حزب الأصالة والمعاصرة التقدم به أمام البرلمان، ويقضي بسحب الجنسية المغربية من المغاربة المقيمين في القدس والمستوطنات

شوف تيفي:

نفى مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة ، صحة المقترح الذي يستعد حزب الأصالة والمعاصرة التقدم به أمام البرلمان، ويقضي بسحب الجنسية المغربية من المغاربة المقيمين في القدس والمستوطنات الإسرائيلية، المقترح الذي جاء كما قال عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب البام بعد اجتماع الأمين العام لحزب البام، بالرئيس السابق لحركة "حماس" خالد مشعل.

وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي مساء اليوم أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بالرباط، أنه "ليس هناك أي مقترح قانون حول سحب الجنسية من اليهود المغاربة بفلسطين مسجل لدى الحكومة".

يذكر أن المقترح خلف ردود أفعال واسعة في الأوساط الحقوقية، خصوصا غضب اليهود المغاربة منهم الحقوقي سيون أسيدون الذي سبق وصرح لشوف تيفي أن "سحب الجنسية المغربية هو في نظري طريقة للتملص من مسؤولية العدالة المغربية في هذا الموضوع، ومن جهة أخرى هو هدية للمرة الثانية للصهاينة " ...

 

 

‫شوف تيفي

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