نشرة إنذارية وتساقطات ثلجية وطقس بارد بهاته المناطق ﻿

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن العديد من مناطق المملكة ستشهد تساقطات ثلجية قوية وطقسا باردا، ابتداء من يوم السبت المقبل.

شوف تيفي و.م.ع

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن العديد من مناطق المملكة ستشهد تساقطات ثلجية قوية وطقسا باردا، ابتداء من يوم السبت المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية، أن التساقطات الثلجية القوية ستشمل أقاليم إفران، وخنيفرة، وأزيلال، والحوز، وبني ملال، وميدلت، وبولمان، وصفرو، وتازة، وشيشاوة، وورزازات، وتنغير، وشفشاون، والحسيمة، وتاونات، والحاجب وتارودانت، وذلك ابتداء من يوم السبت 6 يناير إلى غاية الاثنين 8 يناير الجاري.

وأضاف المصدر ذاته، أن تساقطات ثلجية خفيفة إلى معتدلة محليا ستهم، أيضا، مرتفعات وهضاب أقاليم وزان، والخميسات، وتاوريرت، وكرسيف، وجرادة، والرشيدية، وفكيك وتيزنيت.

كما تتوقع المديرية طقسا باردا ابتداء من يوم السبت إلى غاية يوم الثلاثاء، وذلك بأقاليم إفران، وميدلت، وأزيلال، والحوز، وبني ملال، وخنيفرة، وشيشاوة، وبولمان، وتنغير، وتارودانت، وورزازات وفكيك، مع درجات حرارة تتراوح بين 9 درجات تحت الصفر و3 درجات تحت الصفر، وبين درجتين تحت الصفر و4 درجات.

وستتراوح درجات الحرارة بين 3 درجات تحت الصفر ودرجتين، وبين 3 و8 درجات بأقاليم شفشاون، والحسيمة، ووزان، وتاونات، وتازة، وصفرو، وكرسيف، وفاس، ومكناس، والحاجب، والخميسات، وخريبكة، وتاوريرت، ووجدة، وجرادة، والرشيدية وتيزنيت.

كما سيهم الطقس البارد - تضيف المديرية - السهول الغربية للأطلس والسواحل المتوسطية، مع درجات حرارة دنيا تتراوح بين 3 و7 درجات ودرجات حرارة عليا تتراوح ما بين 08 و 13 درجة.