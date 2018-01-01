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هذه حقيقة الأسلحة المحجوزة بمدينة الخميسات

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 15:25 هذه حقيقة الأسلحة المحجوزة بمدينة الخميسات | حوادث و حقوق
هذه حقيقة الأسلحة المحجوزة بمدينة الخميسات
تمكنت العناصر الأمنية بمدينة الخميسات في أول أيام السنة الميلادية الجديدة من القبض على مواطن مغربي مقيم ببلجيكا وبحوزته 3 بندقيات للهواء المضغوط والتي يصطلح عليها بالأسلحة الهوائية.

شوف تيفي

 تمكنت العناصر الأمنية بمدينة الخميسات في أول أيام السنة الميلادية الجديدة من القبض على مواطن مغربي مقيم ببلجيكا وبحوزته 3 بندقيات للهواء المضغوط والتي يصطلح عليها بالأسلحة الهوائية.

 وحسب البلاغ الصادر من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه يومه الخميس، فإن هذا النوع من البنادق لا يستخدم في إطلاق عيارات نارية أو ذخيرة حية وإنما يطلق كريات معدنية صغيرة كما أنه يستعمل عادة في بعض أنواع الرياضات التي تطلق فيها « الكريات المعدنية على أهداف ورقية أو معدنية على مسافة تصل إلى عشرة أمتار تقريبا ».

 ونفى مصدر أمني من خلال نفس البلاغ أن تكون هذه البنادق عبارة عن أسلحة نارية بالمفهوم التقني والتصنيف القانوني للأسلحة وذلك بالنظر إلى كونها لا تتوفر على إبرة الوخز ولا تستعمل ذخيرة بها مواد قابلة للانفجار وإنما تطلق فقط كريات معدنية صغيرة الحجم.

 هذا وبعد توقيف المعني بالأمر الذي كانت بحوزته ثلاث بندقيات من هذا النوع وأزيد من 700 كرة معدنية صغيرة الحجم، تمت إحالته على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للتصريح بمطالبها المدنية على اعتبار أن هذه المواد المحجوزة هي من أصل أجنبي وخاضعة لمبررات الأصل في حين تم الاستماع إلى الحائز في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث.

‫شوف تيفي

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الأسلحة المحجوزة بمدينة الخميسات شوف تيفي

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