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الســيبة .. حارس ليلي تحرش لواحد بمراتو وشبعو ضرب فقنيطرة.. وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 15:24 الســيبة .. حارس ليلي تحرش لواحد بمراتو وشبعو ضرب فقنيطرة.. وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
الســيبة .. حارس ليلي تحرش لواحد بمراتو وشبعو ضرب فقنيطرة.. وهذه التفاصيل
تعرض السيد ''ع .ح'' زوج سيدة تعرضت للتحرش في حضرته، لإصابات بليغة إثر اعتداء غاشم من طرف حارس ليلي بساحة بئر إنزران بالقنيطرة مما استدعى نقله إلى مستسشفى الإدريسي .

"شــوف تيفي"

تعرض السيد "ع .ح" زوج سيدة تعرضت للتحرش في حضرته، لإصابات بليغة إثر اعتداء غاشم من طرف حارس ليلي بساحة بئر إنزران بالقنيطرة مما استدعى نقله إلى مستسشفى الإدريسي .

وفي هذا الصدد أكد أحد شهود عيان في اتصال هاتفي لـ"شوف تيفي" أنه تبين بعد إجراء الفحوصات الإشعاعية أن "ع.ح " به كسر على مستوى فكه وأنفه وأجريت له عملية استعجالية على مستوى شاربه .

وأضــاف ذات المتحدث أن وقائع الحادث تعود إلى ليلة البارحة من يومه الأربعاء على الساعة الثامنة ليلا حيث أن الحارس الليلي المدعو ( م -ح ) تحرش بزوجة الضحية التي كانت برفقتة الشيء الذي لم يستسغه الزوج فدخل في مشادة كلامية الشيء الذي تطور من طرف الحارس الليلي إلى هجوم شرس على الزوج، مشيرا أن الحارس الليلي معروف وصاحب سوابق في السكر العلني والتحرش .

هـــذا وقد حضرت الشرطة إلى عين المكان بعد توصلها مباشرة بالإخبارية إلا أن الجاني لاذ بالفرار .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حارس ليلي تحرش القنيطرة

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