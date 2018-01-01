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قنبلة الموسـم..الناصـــري يفاوض سرا فاخر و الراقي

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 14:59 قنبلة الموسـم..الناصـــري يفاوض سرا فاخر و الراقي | سبور
قنبلة الموسـم..الناصـــري يفاوض سرا فاخر و الراقي
كشفت مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء لـ''شوف تيفي'' يومه الخميس، أن رئيس الفريق الأحمر سعيد الناصري يتفاوض سرا مع المدرب محمد فاخر واللاعب الرجاوي المُنسحب عصام الراقي.

شــوف تيفي:

 كشفت مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء لـ"شوف تيفي" يومه الخميس، أن رئيس الفريق الأحمر سعيد الناصري يتفاوض سرا مع المدرب محمد فاخر واللاعب الرجاوي المُنسحب عصام الراقي.

و قالت مصادرنا إن الناصري يفاوض فاخر الذي يمتلك خبرة كبيرة من أجل التعاقد معه خلفا للحسين عموتة الذي يواجه مشاكل مع إدارة النادي الأحمر أثرت بشكل واضح على مستوى و مردودية اللاعبين في مبارياتهم الأخيرة.

و دخل الناصري في مفاوضات مع الراقي الذي ينتظر موافقة فاخر ليلتحق بفريق الوداد البيضاوي خلال الشطر الثاني من البطولة الاحترافية .

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب الناصري فاخرا الراقي الوداد

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