قنبلة الموسـم..الناصـــري يفاوض سرا فاخر و الراقي ﻿

كشفت مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء لـ''شوف تيفي'' يومه الخميس، أن رئيس الفريق الأحمر سعيد الناصري يتفاوض سرا مع المدرب محمد فاخر واللاعب الرجاوي المُنسحب عصام الراقي.

شــوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء لـ"شوف تيفي" يومه الخميس، أن رئيس الفريق الأحمر سعيد الناصري يتفاوض سرا مع المدرب محمد فاخر واللاعب الرجاوي المُنسحب عصام الراقي.

و قالت مصادرنا إن الناصري يفاوض فاخر الذي يمتلك خبرة كبيرة من أجل التعاقد معه خلفا للحسين عموتة الذي يواجه مشاكل مع إدارة النادي الأحمر أثرت بشكل واضح على مستوى و مردودية اللاعبين في مبارياتهم الأخيرة.

و دخل الناصري في مفاوضات مع الراقي الذي ينتظر موافقة فاخر ليلتحق بفريق الوداد البيضاوي خلال الشطر الثاني من البطولة الاحترافية .