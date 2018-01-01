تفاصيل جديدة حول الدركي الذي قتل زوجته بسلاحه الوظيفي بالفقيه بنصالح ﻿

بعد إقدامه على قتل زوجته الأسبوع المنصرم، جرى إحالة الدركي المتهم أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال وعلى قاضي التحقيق يوم أمس الأربعاء.

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بعد إقدامه على قتل زوجته الأسبوع المنصرم، جرى إحالة الدركي المتهم أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال وعلى قاضي التحقيق يوم أمس الأربعاء.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مغربية، فإن قاضي التحقيق قرر متابعة الدركي المتهم في قتل زوجته في حالة اعتقال وإيداعه بالسجن المحلي لبني ملال.

تجدر الإشارة، إلى أن الدركي المذكور أقدم يوم السبت المنصرم على قتل زوجته بواسطة سلاحه الوظيفي داخل السكن الوظيفي المجاور للمركز الترابي للدرك الملكي بالفقيه بنصالح، وبعد تنفيذ الجريمة ترك سلاحه في المنزل ولاذ بالفرار.