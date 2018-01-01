تفاصيل جديدة حول سرقة حلي ومجوهرات تصل قيمتها لحوالي 500 مليون بتطوان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العناصر الأمنية التابعة لمدينة تطوان تمكنت من إلقاء القبض على شخصين آخرين ينتميان للعصابة التي جرى القبض عليها منتصف شهر دجنبر المنصرم بتهمة سرقة حلي ومجوهرات تصل

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العناصر الأمنية التابعة لمدينة تطوان تمكنت من إلقاء القبض على شخصين آخرين ينتميان للعصابة التي جرى القبض عليها منتصف شهر دجنبر المنصرم بتهمة سرقة حلي ومجوهرات تصل قيمتها لحوالي 500 مليون، من داخل محلين بطريقة هوليودية بسوق الطرافين.

وأضافت مصادرنا، أنه بفضل التحقيقات التي أجرتها العناصر الأمنية مع الموقوفين الخمسة الذين تم القبض عليهم سابقا، استطاعت الإمساك بشخصين أربعينيين بمدينة فاس مختصين في تذويب الذهب المسروق بداية الأسبوع الجاري، حيث تمت إحالتهما على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان ليتم نقلهما بعدها إلى السجن المحلي المعروف بـ « الصومال ».

تجدر الإشارة، إلى أنه تم إعادة تمثيل جريمة سرقة حلي ومجوهرات تصل قيمتها لحوالي 500 مليون، من داخل محلين بطريقة هوليودية يوم 14 دجنبر المنصرم وسط استنفار أمني كبير.