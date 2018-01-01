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لاعب ريال مدريد يرغب في الرحيل

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 14:14 لاعب ريال مدريد يرغب في الرحيل | سبور
لاعب ريال مدريد يرغب في الرحيل
لم يخف ماركوس لورنتي لاعب ريال مدريد الإٍسباني لكرة القدم رغبته في الرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حسب ما كشفت عنه تقارير إسبانية.

شوف سبور


لم يخف ماركوس لورنتي لاعب ريال مدريد الإٍسباني لكرة القدم رغبته في الرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حسب ما كشفت عنه تقارير إسبانية.

وجاء قرار اللاعب بعد عدم الإعتماد عليه كرسمي من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إذ أنه من أصل 38 مباراة لعبها لريال مدريد شارك لورنتي في 9 مباريات 4 منها بدأ فيها كأساسي.

تجدر الإشارة إلى أن عدة أندية إسبانية ترغب في استعارة اللاعب ماركوس لورنتي مثل ديبورتيفو ألافيس ومالاغا وفالنسيا، وينتظر اللاعب أن يسمح له النادي الملكي بالرحيل في الميركاتو الشتوي.

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سبور شوف تيفي ريال مدريد رحيل ماركوس لورنتي الانتقالات الشتوية

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