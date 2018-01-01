روما يعاقب نجمه البلجيكي بسبب فيديو عبر ''الانستغرام'' ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن فريق روما الايطالي يتجه نحو معاقبة البلجيكي رادجا ناينجولان بإبعاده عن المجموعة وغرامة مالية كبيرة بسبب نشره لفيديو خلال احتفاله برأس السنة الميلادية بالولايات المتحدة

شوف سبور

كشفت تقارير إعلامية، أن فريق روما الايطالي يتجه نحو معاقبة البلجيكي رادجا ناينجولان بإبعاده عن المجموعة وغرامة مالية كبيرة بسبب نشره لفيديو خلال احتفاله برأس السنة الميلادية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الدولي البلجيكي مقطع فيديو عبر حسابه في ''الإنستجرام'' يظهر فيه وهو يستمتع في تناول المشروبات الكحولية ما سبب غضبا كبيرا في صفوف الفريق الايطالي.

وأكدت صحيفة ''كوريري ديللو سبورت'' الإيطالية أن ناينجولان سوف يواجه عقوبة كبيرة تصل إلى غرامة 100 ألف يورو بجانب استبعاده من مواجهة أتلانتا المقبلة بالدوري الإيطالي.