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عـــاجل :أول رد لرئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' حول إلغاء مجانية التعليم..التعليم العمومي غادي يبقا فابور و لكن..

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 14:01 عـــاجل :أول رد لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول إلغاء مجانية التعليم..التعليم العمومي غادي يبقا فابور و لكن.. | بوليتيك
عـــاجل :أول رد لرئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' حول إلغاء مجانية التعليم..التعليم العمومي غادي يبقا فابور و لكن..
بعد الجدل الدائر حول إلغاء مجانية التعليم العمومي،نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي.

شـــوف تيفي:

بعد الجدل الدائر حول إلغاء مجانية التعليم العمومي،نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي.

وفي هـــذا الصدد تأسف رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد صباح يومه الخميس 4 يناير 2018، لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم.

و قال العثماني أن هذا الأمر "غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".

وأوضح رئيس الحكومة حسب "بلاغ" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع "لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، سنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة".

هـــذا و اعتبر رئيس الحكومة أن عرض مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، من المشاريع التي طال انتظارها، مبديا ارتياحه لكون" أول مرة سيتوفر بلدنا على قانون إطار في هذا المجال"، وهو مشروع، يقول رئيس الحكومة، "يتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية، مادام أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بجهد كبير مشكور عليه، وبين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق تقديمها على أنظار الملك، الذي أمر بتحويل الرؤية إلى قانون ملزم".

‫شوف تيفي

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