 حصــري..سيناريو العثور على جثة تلميذة بالدارالبيضاء يعيد جريمة قتل الطالبة صابرين إلى الواجهة+ تطورات جديدة ﻿
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حصــري..سيناريو العثور على جثة تلميذة بالدارالبيضاء يعيد جريمة قتل الطالبة صابرين إلى الواجهة+ تطورات جديدة

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 13:43 حصــري..سيناريو العثور على جثة تلميذة بالدارالبيضاء يعيد جريمة قتل الطالبة صابرين إلى الواجهة+ تطورات جديدة | حوادث و حقوق
حصــري..سيناريو العثور على جثة تلميذة بالدارالبيضاء يعيد جريمة قتل الطالبة صابرين إلى الواجهة+ تطورات جديدة
في تطورات جديدة حول العثور على جثة تلميذة بالدارالبيضاء، كشفت يومه الخميس مصادر مقربة من عائلة الضحية أن فتاة القاصر التي تبلغ من العمر 16 سنة لم تنتحر و لكن جرى رميها من شرفة عمارة تقع بمنطقة سيدي

 شــــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول العثور على جثة تلميذة بالدارالبيضاء، كشفت يومه الخميس مصادر مقربة من عائلة الضحية أن فتاة القاصر التي تبلغ من العمر 16 سنة لم تنتحر و لكن جرى رميها من شرفة عمارة تقع بمنطقة سيدي معروف.

و قالت ذات المصادر، إن الضحية كانت تعاني من أزمة نفسية واكتآب حاد و في ليلة الواقعة اصطحبتها صديقتها إلى منزلها (مكان الواقعة) و قضيا وقتا هناك لتتفاجأ أسرة الضحية بخبر وفاة الابنة.

و لا زالت مصالح الشرطة القضائية بالدارالبيضاء تُحقق حول هذه الجريمة التي أعادت إلى الأذهان جريمة قتل الطالبة صابرين بعدما رماها صديقها من شرفة منزله بعين السبع بالدارالبيضاء السنة الماضية.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب صابرين جريمة قتل الدارالبيضاء

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