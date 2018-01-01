حصــري..سيناريو العثور على جثة تلميذة بالدارالبيضاء يعيد جريمة قتل الطالبة صابرين إلى الواجهة+ تطورات جديدة ﻿

في تطورات جديدة حول العثور على جثة تلميذة بالدارالبيضاء، كشفت يومه الخميس مصادر مقربة من عائلة الضحية أن فتاة القاصر التي تبلغ من العمر 16 سنة لم تنتحر و لكن جرى رميها من شرفة عمارة تقع بمنطقة سيدي

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في تطورات جديدة حول العثور على جثة تلميذة بالدارالبيضاء، كشفت يومه الخميس مصادر مقربة من عائلة الضحية أن فتاة القاصر التي تبلغ من العمر 16 سنة لم تنتحر و لكن جرى رميها من شرفة عمارة تقع بمنطقة سيدي معروف.

و قالت ذات المصادر، إن الضحية كانت تعاني من أزمة نفسية واكتآب حاد و في ليلة الواقعة اصطحبتها صديقتها إلى منزلها (مكان الواقعة) و قضيا وقتا هناك لتتفاجأ أسرة الضحية بخبر وفاة الابنة.

و لا زالت مصالح الشرطة القضائية بالدارالبيضاء تُحقق حول هذه الجريمة التي أعادت إلى الأذهان جريمة قتل الطالبة صابرين بعدما رماها صديقها من شرفة منزله بعين السبع بالدارالبيضاء السنة الماضية.