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غياب أبرز لاعبي المنتخب المحلي عن الحصة التدريبية

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 12:42 غياب أبرز لاعبي المنتخب المحلي عن الحصة التدريبية | سبور
غياب أبرز لاعبي المنتخب المحلي عن الحصة التدريبية
عرفت الحصة التدريبية للمنتخب المغربي للمحليين، اليوم الخميس، غياب خمسة لاعبين ضمن اللائحة النهائية التي ستشارك في منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين.
 شوف سبور: رشيد محمودي
 
عرفت الحصة التدريبية للمنتخب المغربي للمحليين، اليوم الخميس، غياب خمسة لاعبين ضمن اللائحة النهائية التي ستشارك في منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين.
 
وغاب عن الحصة التدريبية المفتوحة لوسائل الإعلام، كل من بدر بانون لاعب الرجاء البيضاوي، وبدر بولهرود من الفتح الرباطي، وأشرف بنشرقي وصلاح الدين السعيدي من الوداد إضافة إلى عبد العلي المحمدي حارس فريق نهضة بركان.
 
وكشف سعيد زاكيني طبيب المنتخب المغربي، أن الطاقم الطبي فضل إراحة اللاعبين المصابين بتنسيق مع المدرب سلامي من أجل تفادي تفاقم إصابتهم وتأهيلهم لخوض منافسات كأس افريقيا.
 

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