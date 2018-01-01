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هذا ما وقع لأمريكي هدد ترامب بالقتل

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 12:19 هذا ما وقع لأمريكي هدد ترامب بالقتل | دولي
هذا ما وقع لأمريكي هدد ترامب بالقتل
وجهت السلطات القضائية في ولاية يوتا الأمريكية أمس الأربعاء اتهامات جنائية رسمية لأحد المواطنين الأمريكيين بعد تهديده بقتل الرئيس دونالد ترامب، وتشمل لائحة الاتهام اتهامات متعددة ضد ترافيس لوك

"شـوف تيفي"

وجهت السلطات القضائية في ولاية يوتا الأمريكية أمس الأربعاء اتهامات جنائية رسمية لأحد المواطنين الأمريكيين بعد تهديده بقتل الرئيس دونالد ترامب، وتشمل لائحة الاتهام اتهامات متعددة ضد ترافيس لوك دومينغيز، بتهديد الرئيس والشرطة والشعب في أماكن بينها مجمع مسرح يوتا السينمائي وبنك ومؤسسات أخرى.

وفي هذا السياق نقلت لائحة الاتهام عن دومينغيز (33 عاما) قوله "أنا عنصر من القوات الخاصة البحرية استيقظت وقررت الذهاب لقتل الرئيس سامحوني رجاء سأقتل نفسي لاحقا عبر التسبب بإطلاق الشرطة النار علي"، كما اتهم دومينغيز، الذي لم تتمكن CNN من تأكيد انتمائه للقوات الخاصة، أيضا بتوجيه تهديد منفصل للرئيس في نفس اليوم بينما كان يزور يوتا، وفي ذلك التهديد وصف دومينغيز ترامب بأنه عنصري ومناهض للمثليين.

وقالت وزارة العدل في بيان: "إن دومينغيز استخدم خطأ للإنترنت لإرسال المزيد من التهديدات، في وقت لاحق ، بما في ذلك التهديد بإيذاء أشخاص في مجمع سينمائي بالأسلحة النارية أو المتفجرات، ثم إلحاق الضرر بضباط الشرطة الذين يتوجهون للموقع"، وأضافت أن "وكالات تنفيذ القانون المحلية والاتحادية تعالج جميع التهديدات على محمل الجد، فهي تنفق الوقت والموارد للتحقيق فيها - كما فعلت وكالاتنا في هذه الحالة. ولذلك لا توجد أي أدلة على أن السيد دومينغيز سافر إلى مكان تنفيذ تهديداته ضد الرئيس ".

هــــذا وقال مكتب المحامي الأمريكي أن دومينغيز وجه التهديد إلى حياة ترامب ، وزار ترامب يوتا ذلك اليوم ليعلن قراره بتقليص عدد منتزهات المعالم الوطنية.

‫شوف تيفي

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