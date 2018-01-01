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هام للطلبة.. مادة جديدة وتخصص جديد ينضاف في مسلك الإجازة

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 11:47 هام للطلبة.. مادة جديدة وتخصص جديد ينضاف في مسلك الإجازة | مجتمع
هام للطلبة.. مادة جديدة وتخصص جديد ينضاف في مسلك الإجازة
أطلقت جامعة محمد الخامس بالرباط، أول مسلك للإجازة المهنية في تدريس التربية الموسيقية وتنشيط البنى الموسيقية، بهدف تكوين أساتذة متخصصين في تدريس هذه المادة على صعيد المؤسسات التعليمية الخاصة

شوف تيفي و.م.ع

 أطلقت جامعة محمد الخامس بالرباط، أول مسلك للإجازة المهنية في تدريس التربية الموسيقية وتنشيط البنى الموسيقية، بهدف تكوين أساتذة متخصصين في تدريس هذه المادة على صعيد المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية، وذلك أمس الأربعاء.

 ويتوخى هذا المسلك الجامعي، الذي أحدث بمبادرة من مركز العمل الثقافي التابع لجامعة محمد الخامس، أيضا، تكوين باحثين في ديداكتيك الموسيقى وفي المجالات المرتبطة بالنقد والتذوق الموسيقيين.

 وقال سعيد أمزازي رئيس جامعة محمد الخامس، إن "الجامعة، من خلال إحداث هذا المسلك، انفتحت على مجالات الفن والإبداع بطريقة نظرية وتطبيقية، مما من شأنه أن يساهم في إغناء الثقافة المغربية والحفاظ على الهوية والثرات الوطني".

 وأبرز أمزازي، أن هذا المسلك سيعزز معرفة ومهارات الطلبة في الميدان الموسيقي، من خلال تكوين متنوع ومتكامل ينصب بالأساس على سوسيولوجيا الموسيقى والممارسة الموسيقية وخريطة الثرات الثقافي والموسيقى العربية والغربية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء.

 وتميز حفل إطلاق هذا المسلك بتقديم طلبة هذه الإجازة المهنية لوصلات موسيقية من الثرات العربي والعالمي.

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مجتمع شوف تيفي مسلك الإجازة التربية الموسيقية المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية المغرب

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