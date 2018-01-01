بوادر أزمة حادة بين الرباط ومدريد بسبب البترول ﻿

عاد ملف تنقيب المغرب عن البترول قرب جزر الكناري ليطفو على السطح من جديد، حيث وقع المغرب عقودا جديدة تمنح تراخيص لشركات عالمية بالشروع في عمليات التنقيب عن النفط أمام مياه لإنزاروت وفويرتيفنتورا

شوف تيفي

عاد ملف تنقيب المغرب عن البترول قرب جزر الكناري ليطفو على السطح من جديد، حيث وقع المغرب عقودا جديدة تمنح تراخيص لشركات عالمية بالشروع في عمليات التنقيب عن النفط أمام مياه لإنزاروت وفويرتيفنتورا وهو الأمر الذي سبق أن أثار جدلا كبيرا سنة 2014.

وحسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يومه الخميس نقلا عن صحيفة « أي بي سي »، فإن الشركات الجديدة الحاصلة على تراخيص ستشتغل على احتمالات تصل إلى 23.900 كيلومتر مربع على عمق 1000 متر.

وأضافت المصادر ذاتها، فإن الشركات حصلت على التصريحات بعد أن أجري المغرب تحليلات زلزالية ذات دقة عالية جدا باستعمال معدات تكنولوجية فائقة، الشيء الذي من المرتقب أن يثير أزمة جديدة بين البلدين وستجرى المسوحات الجديدة في مدن سيدي إفني وطانطان وطرفاية من طرف شركتين عالميتين حصلتا على ترخيص نهائي بالتنقيب.