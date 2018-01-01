خطـــير…ترامب يريد تقسيم المغرب والجزائر ﻿

فجر ''ايف لوبان سيريال'' السفير الفرنسي المخضرم قنبلة دبلوماسية مدوية كاشفا النقاب عن مخطط أمريكي لنقل السيناريو السوري إلى الدول المغاربية.

"شــوف تيفي":

فجر "ايف لوبان سيريال" السفير الفرنسي المخضرم قنبلة دبلوماسية مدوية كاشفا النقاب عن مخطط أمريكي لنقل السيناريو السوري إلى الدول المغاربية.

وأوردت يومية "الصباح" أن أمريكا بدأت في اشعال بؤر عرقية وطائفية في المغرب والجزائر،ولم يتردد الديبلوماسي الذي سبق له أن عمل سفيرا لفرنسا لدى العراق وتونس في القول أن الجهات الدولية التي تحرك خيوط مواجهات عسكرية وشيكة في الشرق الأوسط، بدأت تتحرك لرسم حدود داخلية في أكبر دولتين مغاربيتين في إشارة إلى المغرب والجزائر.

وأضافــت ذات المصـادر أن الديبلوماسي المخصص في قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صاحب كتاب "العالم العربي التغيير الكبير" ، إن المخطط الجهنمي يهدف في مرحلة أولى إلى نقل نموذجين المصري والسعودي إلى المنطقة، وذلك بالدفع اتجاه ارساء أنظمة ديكتاتورية عسكرية في الجزائر ودينية في المغرب، لنسف كل معالم الانتقال الديمقراطي.

وتوقع "مسيتريال" فشل مخطط تفتيت دول الاتحاد المغاربي،لأن شعوب المنطقة سترفض ما وقع في سوريا والعراق وأن بنية الدول المستهدفة تمنحها مناعة ضد ذلك ، خاصة المغرب الذي استبق رياح النزاعات الانفصالية بإقرار نظام جهوية موسعة تمنح صلاحيات كبيرة لمجالس منتخبة في 12 جهة .