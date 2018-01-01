 تفاصيل جديدة حول جريمة مقهى لاكريم اللي مات فيها ابن قاضي بمراكش والقضية فيها الدرك الملكي ﻿
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تفاصيل جديدة حول جريمة مقهى لاكريم اللي مات فيها ابن قاضي بمراكش والقضية فيها الدرك الملكي | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول جريمة مقهى لاكريم اللي مات فيها ابن قاضي بمراكش والقضية فيها الدرك الملكي

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تفاصيل جديدة حول جريمة مقهى لاكريم اللي مات فيها ابن قاضي بمراكش والقضية فيها الدرك الملكي

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 11:18 تفاصيل جديدة حول جريمة مقهى لاكريم اللي مات فيها ابن قاضي بمراكش والقضية فيها الدرك الملكي | حوادث و حقوق
تفاصيل جديدة حول جريمة مقهى لاكريم اللي مات فيها ابن قاضي بمراكش والقضية فيها الدرك الملكي
في جديد قضية جريمة مقهى لاكريم بمراكش، أودعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، نهاية الأسبوع المنصرم ستة مسؤولين بالدرك الملكي رهن الإعتقال الإداري بتكنة الدرك الملكي

شوف تيفي

 في جديد قضية جريمة مقهى لاكريم بمراكش، أودعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، نهاية الأسبوع المنصرم ستة مسؤولين بالدرك الملكي رهن الإعتقال الإداري بتكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا ضواحي تمارة للتحقيق معهم في شبهات ارتباطاتهم مع عضو كبير بالعصابة الدولية التي أطلق أفرادها النار على مقهى لاكريم بحي كيليز، ما تسبب في مقتل ابن مسؤول قضائي ببني ملال عن طريق الخطأ وإصابة مرافقيه بجروح خطيرة.

 وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها ليومه الخميس، فإن التحريات التي أجراها جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع تبين من خلالها وجود مكالمات هاتفية دارت بين مسؤولين بالدرك الملكي بمراكز بحرية بالعرائش وطنجة وتطوان وبميناء طنجة المتوسط مع متورط في الحادث الإجرامي الذي له صلة بالإتجار الدولي بالمخدرات، ومن ضمن المسؤولين الذين وقعوا في قبضة الفرقة الوطنية كولونيل ورؤساء مراكز بحرية بالعرائش وطنجة وتطوان إضافة إلى مسؤول بميناء طنجة المتوسط وتقرر وضع المشتبه فيهم رهن الإعتقال الإداري للتحقيق معهم في الموضوع.

استنادا إلى المصدر نفسه، قامت الضابطة القضائية بجرد كرونولوجيا المحادثات الهاتفية للموقوف في جريمة "لاكريم" انتهت باكتشاف محادثات هاتفية للمتورط مع الدركيين واشتبه المحققون بقوة استغلال المسؤولين وظائفهم الحساسة وربطهم علاقات مع أعضاء العصابة الدولية لتهريب المخدرات من السواحل المغربية نحو اسبانيا.

‫شوف تيفي

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تفاصيل جريمة مقهى لاكريم مراكش شوف تيفي

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