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الوزير عزيز رباح يؤكد بجرادة أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول مع مطالب الساكنة | بوليتيك

الوزير ''عزيز رباح'' يؤكد بجرادة أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول مع مطالب الساكنة

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الوزير ''عزيز رباح'' يؤكد بجرادة أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول مع مطالب الساكنة

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 11:03 الوزير عزيز رباح يؤكد بجرادة أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول مع مطالب الساكنة | بوليتيك
الوزير ''عزيز رباح'' يؤكد بجرادة أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول مع مطالب الساكنة
أكـــد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، أمس الأربعاء بجرادة، أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول مع مطالب ساكنة الإقليم، الذي يحتاج إلى عناية خاصة جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير

''شـــوف تيفي''

أكـــد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، أمس الأربعاء بجرادة، أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول مع مطالب ساكنة الإقليم، الذي يحتاج إلى عناية خاصة جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي الأحزاب السياسية، حضره والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي ورئيس مجلس الجهة ''عبد النبي بعيوي''، وعامل الإقليم ''مبروك ثابت'' والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ''أمينة بنخضرة'' والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنيابة عبد الرحيم الحافظي.

 وأشـــار الوزير إلى أنه تفاعلا مع انتظارات الساكنة، سيتم بلورة مخطط عمل دقيق، يعد بمثابة التزام حقيقي لتحديد ما ينبغي إنجازه، بغية النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للإقليم. وأكد أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للإجابة على التحديات المطروحة تتوزع بين تدابير آنية، يمكن التعاطي معها في حينه، وأخرى تتطلب وقتا من أجل التشاور مع مختلف الأطراف لإيجاد الحلول الملائمة.

 وقال في هذا الصدد '' نسعى إلى بلورة نموذج تنموي جديد لإقليم جرادة في إطار تشاركي، يروم إحداث فرص للشغل تحفظ الكرامة لأبناء المنطقة مشيرا إلى أن الإقليم عرف تحقيق العديد من المنجزات، غير أنه يحتاج لمزيد من الجهود لتدارك الخصاص المسجل، لاسيما في مجال البنيات التحتية''، كما شدد على أن المعضلة الأهم بالنسبة للإقليم هي البطالة .

 وأكد، أن هذا اللقاء توخى استعراض أهم الإشكالات المطروحة وتقديم مقترحات كفيلة ببلورة نموذج تنموي جديد للإقليم يوفر فرص الشغل وينهض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأنه تقرر إعداد الخريطة الجيولوجية الكاملة لإقليم جرادة، وذلك لاستكشاف المؤهلات المعدنية المتوفرة، ما سيمنح الراغبين في الاستثمار رؤية واضحة حول الإمكانيات المتاحة بهذه الربوع، كما أكد حرص الوزارة على ضرورة الالتزام بدفاتر التحملات المتعلقة بالاستثمار في القطاع المنجمي، وتفعيل المراقبة على المستفيدين من رخص الإستغلال .

 من جهة أخرى، توقف الرباح عند الإشكاليات المثارة حول ظروف العمل في آبار استخراج الفحم،المعروفة محليا ب الساندريات مشيرا إلى أنه تقرر إطلاق دراسة حول شروط السلامة في هذه الآبار، وأضاف أنه ستتم مناقشة الطريقة المثلى لاستغلال آبار الفحم، لا سيما من خلال مواكبة العاملين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الاقتصادية ويؤمن سلامتهم البدنية، مرحبا بأي اقتراحات مثمرة من شأنها الإسهام في تأطير الشباب لتكوين مقاولات تشتغل في هذا القطاع.

 وأثار الوزير، بالمناسبة، قضية النفايات المعدنية بإقليم جرادة، مؤكدا أنه يتم معالجة هذه الإشكالية بعد أن جرى إعداد دراسة معمقة في الموضوع تضاف إلى الدراسة الأولية التي أنجزت على الصعيد الوطني.وقال إنه سيتم، بناء على نتائج هذه الدراسة، تحديد الإمكانيات المتاحة لاستغلال هذه النفايات المعدنية وإعادة تدويرها.

 

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