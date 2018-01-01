صــــادم.. نهـــــاية مجانية التعليم ..مشروع قانون يثير الخوف في صفوف الأسر المغربية .. من المستهدف؟ ﻿

أثـــارت المادة 45 من مشروع القانون الإطـار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي جدلا واسعا في صفوف الأسر المغربية، بين من اعتبر المادة ضربا لمبدأ الحق في التعليم ، الذي

"شـــوف تيفي"

أثـــارت المادة 45 من مشروع القانون الإطـار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي جدلا واسعا في صفوف الأسر المغربية، بين من اعتبر المادة ضربا لمبدأ الحق في التعليم ، الذي يفرض المجانية ومن اعتبر أن المشروع الذي صاغته الأمانة العامة للحكومة إجهاز على قطاع التربية والتكوين ، ومن اعتبر أن المشروع يستهدف الأسر الميسورة ، التي من واجبها المساهمة في دعم ميزانية قطاع التعليم ،

وحسب مصادر "الأحداث المغربية " فالمادة تشير إلى أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، ومن خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء ، المشروع من المفروض أن يحدد الأرضية الصلبة والمسارات والمنعرجات التربوية ، من أجل تنفيذ محتويات الرؤية الاستراتيجية التي جاء بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي لخصها في ثلاثة محاور، وهي الوصول إلى المدرسة المنصفة، وتعليم مبني على نموذج بيداغوجي متطور، والارتقاء بالفرد والجماعة .

وجدير بالذكر أن المشروع الذي من المرتقب أن تصادق عليه الحكومة اليوم الخميس، خفض سن المدرسة الى أربع سنوات، وفرض محاربة أمية كل المغاربة، وطالب بتفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمات جميع الأطراف والشركاء المعنيين، مؤكدا على فرض دعم الأسر الميسورة والمستثمرين في القطاع الخاص للتعليم، وعلى أحقية المغاربة في التعليم بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية .