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بالفيديو.. مستور : أريد المشاركة في مونديال روسيا رفقة المنتخب المغربي

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 10:04 بالفيديو.. مستور : أريد المشاركة في مونديال روسيا رفقة المنتخب المغربي | سبور
بالفيديو.. مستور : أريد المشاركة في مونديال روسيا رفقة المنتخب المغربي
قال هاشم مستور لاعب فريق ميلان الإيطالي، أنه اختار المنتخب المغربي رفقة عائلته وهو لم يتجاوز بعد 16 سنة، معبرا عن رغبته في أن تتاح له الفرصة للمشاركة رفقة الأسود في كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها

" شوف سبور"

قال هاشم مستور لاعب فريق ميلان الإيطالي، أنه اختار المنتخب المغربي رفقة عائلته وهو لم يتجاوز بعد 16 سنة، معبرا عن رغبته في أن تتاح له الفرصة للمشاركة رفقة الأسود في كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها بروسيا.

وكشف مستور في حوار مع " بيين سبور" القطرية، أنه مر من أوقات صعبة خلال تجربته خارج الميلان، في إشارة إلى مساره مع مالغا الإسباني والدوري الهولندي، مؤكدا أن رغم صدمته من مدرب زفولة الذي كاد أن يفسد مسيرته الكروية فقد استفادة من لاعبين كبار وحسن مستواه بشكل جيد.

وتابع قائلا :" بعد تجربتين في الخارج كنت اللاعب الأصغر في الفريق واشتغلت بشكل جيد لتطوير مستواي لكنني في الشطر الثاني من البطولة صدمت بإبعادي عن المجموعة".

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شوف سبور امغرب هشام مستور ميلان المنتخب المغربي

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