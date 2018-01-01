النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط قضية متابعة رئيس مجلس المستشارين لصحافيين وتعتبرها ''تصفية حسابات سياسية''..وهذه التفاصيل ﻿

بعدما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى الصحافيين ''عبد الحق بلشكر'' و ''محمد أحداد'' و''كوثر زاكي'' و''عبد الإلاه سخير''، على إثر '' نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق إثر شكاية

''شـــوف تيفي''

بعدما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى الصحافيين ''عبد الحق بلشكر'' و ''محمد أحداد'' و''كوثر زاكي'' و''عبد الإلاه سخير''، على إثر '' نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق إثر شكاية تقدم بها ضدهم ''حكيم بن شماس'' رئيس مجلس المستشارين حوالي سنة ونصف تم تحريك المتابعة القضائية ضدهم، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن مسؤولي مجلس المستشارين لم يكلفوا أنفسهم عناء توضيح هذه القضية كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر واختاروا بمنهجية مثيرة للاستغراب التوجه مباشرة إلى القضاء

وزاد''البــلاغ'' أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن امتعاضها الشديد من هذه المتابعة فإنها تؤكد أن الزملاء الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني.

وتبعا لذلك تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مخاوفها من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين، كما تسجل النقابة باستغراب شديد الالتجاء مرة أخرى إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، وهو الأمر الذي ما فتئت النقابة ترفضه باستمرار.

هـــذا وإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد ثقتها في القضاء لإنصاف الزملاء وتخبر الرأي العام الوطني أنها ستتابع التطورات المتعلقة بهذه القضية وستقوم لتعبئة كل جهودها لمساندة الزملاء ومناصرتهم. وتدعو أعضاء مكتب مجلس المستشارين إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في هذا الصدد.