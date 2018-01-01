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بعد سلسلة الهزائم..الزمالك المصري يقيل مدربه

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 09:17 بعد سلسلة الهزائم..الزمالك المصري يقيل مدربه | سبور
بعد سلسلة الهزائم..الزمالك المصري يقيل مدربه
أنهى فريق الزمالك المصري لكرة القدم، ارتباطه مع المدرب نيبوشا يوفوفيتش بعد الخسارة أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة هدف دون رد في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم أمس الأربعاء.

" شوف سبور"

أنهى فريق الزمالك المصري لكرة القدم، ارتباطه مع المدرب نيبوشا يوفوفيتش بعد الخسارة أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة هدف دون رد في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم أمس الأربعاء.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي أن المدرب يوفوفيتش، القادم من الجبل الأسود، تولى الزمالك في شهر غشت الماضي بعد تجربة مع الفيصلي الأردني ليصبح المدرب رقم 12 في عهد رئيس النادي مرتضى منصور، ليتم إبعاده بعد الهزيمة الرابعة في الدوري هذا الموسم قبل مباراة القمة ضد الغريم التقليدي الأهلي يوم الاثنين المقبل.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن يوفوفيتش "دمر الفريق" مؤكدا أن بديله سيكون مدربا وطنيا لم يكشف عن اسمه بعد.

وتابع قائلا : "استقريت على مدرب وطني فتجربة المدرب الأجنبي أثبتت فشلها".

 

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شوف سبور المغرب الزمالك المصري

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