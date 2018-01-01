غريب .. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي ''نساء المتعة'' ﻿

في سابقة من نوعها التقي رئيس كوريا الجنوبية ''مون جيه إن '' اليوم الخميس مع نساء أجبرن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، وجاء اللقاء بعد أيام من تأثر العلاقات

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في سابقة من نوعها التقي رئيس كوريا الجنوبية ''مون جيه إن '' اليوم الخميس مع نساء أجبرن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، وجاء اللقاء بعد أيام من تأثر العلاقات مع طوكيو مجددا بمحنة ''نساء المتعة''.

وقالت لجنة كورية جنوبية تشكلت لمراجعة اتفاق أبرم عام 2015 مع اليابان بشأن آلاف الفتيات والنساء اللاتي تطلق عليهن اليابان اسم ''نساء المتعة'' إن الاتفاق لا يلبي احتياجاتهن، وذكر مون أن هناك قصورا خطيرا يشوب الاتفاق الذي اعتذرت اليابان بموجبه للضحايا وقدمت مليار ين (8.8 مليون دولار) لصندوق يقدم المساعدة لهن. وقالت طوكيو إن أي محاولة لتعديل الاتفاق قد تضر بالعلاقات...

وتريد الضحايا أن تتحمل اليابان المسؤولية القانونية الملزمة عن أفعالها. ويقدر نشطاء كوريون جنوبيون أن نحو 200 ألف كورية أجبرن على العمل في بيوت الدعارة اليابانية، وكانت تصريحات مون بشأن اتفاق الأسبوع الماضي أثارت القلق في اليابان حيث قالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء شينزو آبي ربما يقرر إلغاء زيارته لكوريا الجنوبية لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام هناك الشهر المقبل.

هـــذا وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس إنها ستسعى إلى اتخاذ إجراءات نهائية حول هذه القضية في أسرع وقت ممكن، في حين قال مسؤول في الوزارة لرويترز إن الإجراءات قد تكتمل بحلول الأسبوع المقبل.