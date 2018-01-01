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سلامي يكشف عن اللائحة النهائية لكأس أمم إفريقيا للمحليين

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 08:42 سلامي يكشف عن اللائحة النهائية لكأس أمم إفريقيا للمحليين | سبور
سلامي يكشف عن اللائحة النهائية لكأس أمم إفريقيا للمحليين
أعلن جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، ليلة يومه الأربعاء عن قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين المقرر إجراؤها بالمغرب ما بين 13

'' شوف سبور''

أعلن جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، ليلة يومه الأربعاء عن قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين المقرر إجراؤها بالمغرب ما بين 13 يناير و4 فبراير.

وأبعد السلامي كل من بديع أووك، جناح حسنية أكادير وزميله في الفريق بدر الكشاني، فضلا عن حميد أحداد، لاعب الدفاع الحسني الجديدي، بسبب الإصابة التي ألمت به.

و فيما يلي اللائحة النهائية للمتخب المحلي والمكونة من 23 لاعبا :

1- أنس الزنيتي (الرجاء الرياضي) .

2- عبد العالي المحمدي (نهضة بركان).

3 – أحمد رضا التكناوتي (اتحاد طنجة).

4 – نايف أكرد (الفتح الرباطي).

5 – حمزة السمومي (الفتح الرباطي).

6- بدر بولهرود (الفتح الرباطي).

7 – زكريا الهاشيمي (الوداد الرياضي).

8- محمد الناهيري (الوداد الرياضي).

9- وليد الكرتي (الوداد الرياضي).

10- صلاح الدين السعيدي (الوداد الرياضي).

11- أشرف بنشرقي (الوداد الرياضي).

12- اسماعيل الحداد (الوداد الرياضي).

13- يحيى جبران (حسنية أكادير).

14- عبد الإله الحافيظي (الرجاء الرياضي).

15- جواد اليميق (الرجاء الرياضي).

16-بدر بانون (الرجاء الرياضي).

17- عبد الجليل اجبيرة (الرجاء الرياضي).

18- زكريا حدراف (الرجاء الرياضي).

19- أيوب الكعبي (نهضة بركان).

20- أحمد حمودان (اتحاد طنجة).

21- المهدي برحمة (الجيش الملكي).

22- مروان هدهودي (الدفاع الحسني الجديدي).

23- أيوب نناح (الدفاع الحسني الجديدي).

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شوف سبور المغرب المنتخب المحلي كأس أمم إفريقيا للمحليين جمال سلامي

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