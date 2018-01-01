الرجاء البيضاوي يدخل الميركاتو الشتوية بقوة ويتعاقد مع لاعبين كبار ﻿

دخلت إدارة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، في مفاوضات جادة مع المهاجم النيجيري أوتشي نووفور، للفوز بخدماته خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

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دخلت إدارة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، في مفاوضات جادة مع المهاجم النيجيري أوتشي نووفور، للفوز بخدماته خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن سعيد حسبان، رئيس الرجاء الرياضي، التقى بوكيل اللاعب النيجيري، بغرض التفاوض حول إمكانية انتقال أوتشي إلى الرجاء، لدعم الخطوط الهجومية.

وتلقى اوتشي البالغ من العمر 26 سنة، مجموعة من العروض الاحترافية، كما سبق له أن لعب لعدة فرق بالدوري النيجيري، قبل أن يخوض عدة تجارب احترافية بالدوري الهولندي والبلجيكي، أبرزهم فريق ليرسك، قبل أن ينتقل لفريق بوافيستا البرتغالي، ومنه إلى فريق ترينسيا السلوفيني.

هذا وفتحت إدارة القلعة الخضراء مفاوضات أخرى مع مهاجم جنوب إفريقي أيوندا باتونزي، تزامنا مع إبعاد المدرب الاسباني غاريدو المهاجم مومي عن المجموعة.