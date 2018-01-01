مثيـــــر.. سلطات ''سنغافورة'' تمنع عرض فيلم وثائقي يحكي قصة ''عهد التميمي'' .. وهــاعلاش ﻿

بعدما كان من المقرر أن يعرض الفيلم الوثائقي الذي يحكي قصة الناشطة الفلسطينية ''عهد التميمي'' في مهرجان سنغافورة للسينما الفلسطينية يوم الخميس، وعرض الفيلم في عدد من المهرجانات في العالم العام

''شـــوف تيفي''

بعدما كان من المقرر أن يعرض الفيلم الوثائقي الذي يحكي قصة الناشطة الفلسطينية ''عهد التميمي'' في مهرجان سنغافورة للسينما الفلسطينية يوم الخميس، وعرض الفيلم في عدد من المهرجانات في العالم العام الماضي وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان سينما حقوق الإنسان في ''بلفاست'' لكنه اكتسب أهمية أكبر بعد اعتقال عهد الشهر الماضي .

منعت سنغافورة مهرجانا سينمائيا من عرض فيلم وثائقي هذا الأسبوع يحكي قصة الناشطة الفلسطينية عهد التميمي التي أصبحت رمزا لمقاومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد اعتقالها الشهر الماضي .

وقالت سلطات ''سنغافورة'' إن سبب منع فيلم ''تألق المقاومة'' هو أنه ''منحاز'' ومن المحتمل أن تنقسم حوله الآراء في الدولة المتعددة الأعراق الواقعة في جنوب شرق آسيا ، وأضافت سلطة تطوير الإعلام في سنغافورة عبر موقعها الإلكتروني إن الفيلم الوثائقي الذي يرى الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بعيون عهد البالغة من العمر 16 عاما وناشطة أخرى صغيرة يفتقر إلى التوازن حسب ما أوردته جريدة أخبــار الخليج .

ووجهت اتهامات لعهد يوم الاثنين بشن هجوم عنيف وستمثل أمام محكمة عسكرية إسرائيلية، وينص القانون على معاقبة أي بالغ مدان بمهاجمة جندي بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكن عهد قاصرة لذا فمن غير المرجح صدور مثل هذا الحكم عليها .

هــذا وتحكم سلطات سنغافورة قبضتها بشدة على الرأي العام والإعلام خاصة في المسائل المتعلقة بالعرق والديانة لكن إصدار قرارات الحظر بهذا الشكل القاطع أمر نادر جدا.