 مثيـــــر.. سلطات ''سنغافورة'' تمنع عرض فيلم وثائقي يحكي قصة ''عهد التميمي'' .. وهــاعلاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..بعد الزين اللي فيك..نبيل عيوش يُفاجئ المغاربة | بووز

بالفيديو..بعد الزين اللي فيك..نبيل عيوش يُفاجئ المغاربة

فضــيحة..فيديو مثير لمثلي مغربي دار الشوهة فالسناب شات | مجتمع

فضــيحة..فيديو مثير لمثلي مغربي دار الشوهة فالسناب شات

هذا ما وقع لأمريكي هدد ترامب بالقتل | دولي

هذا ما وقع لأمريكي هدد ترامب بالقتل

عـــــاجل : مجـــمر يُنهي حياة شاب بجرسيف | حوادث و حقوق

عـــــاجل : ''مجـــمر'' يُنهي حياة شاب بجرسيف

هام للطلبة.. مادة جديدة وتخصص جديد ينضاف في مسلك الإجازة | مجتمع

هام للطلبة.. مادة جديدة وتخصص جديد ينضاف في مسلك الإجازة

بوادر أزمة حادة بين الرباط ومدريد بسبب البترول | بوليتيك

بوادر أزمة حادة بين الرباط ومدريد بسبب البترول

خطـــير…ترامب يريد تقسيم المغرب والجزائر | بوليتيك

خطـــير…ترامب يريد تقسيم المغرب والجزائر

بالصور..نجاة ساكنة مدينة سلا من انفجار | حوادث و حقوق

بالصور..نجاة ساكنة مدينة سلا من انفجار

تفاصيل جديدة حول جريمة مقهى لاكريم اللي مات فيها ابن قاضي بمراكش والقضية فيها الدرك الملكي | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول جريمة مقهى لاكريم اللي مات فيها ابن قاضي بمراكش والقضية فيها الدرك الملكي

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

مثيـــــر.. سلطات ''سنغافورة'' تمنع عرض فيلم وثائقي يحكي قصة ''عهد التميمي'' .. وهــاعلاش

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 06:55 مثيـــــر.. سلطات سنغافورة تمنع عرض فيلم وثائقي يحكي قصة عهد التميمي .. وهــاعلاش | دولي
مثيـــــر.. سلطات ''سنغافورة'' تمنع عرض فيلم وثائقي يحكي قصة ''عهد التميمي'' .. وهــاعلاش
بعدما كان من المقرر أن يعرض الفيلم الوثائقي الذي يحكي قصة الناشطة الفلسطينية ''عهد التميمي'' في مهرجان سنغافورة للسينما الفلسطينية يوم الخميس، وعرض الفيلم في عدد من المهرجانات في العالم العام

''شـــوف تيفي''

بعدما كان من المقرر أن يعرض الفيلم الوثائقي الذي يحكي قصة الناشطة الفلسطينية ''عهد التميمي'' في مهرجان سنغافورة للسينما الفلسطينية يوم الخميس، وعرض الفيلم في عدد من المهرجانات في العالم العام الماضي وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان سينما حقوق الإنسان في ''بلفاست'' لكنه اكتسب أهمية أكبر بعد اعتقال عهد الشهر الماضي .

منعت سنغافورة مهرجانا سينمائيا من عرض فيلم وثائقي هذا الأسبوع يحكي قصة الناشطة الفلسطينية عهد التميمي التي أصبحت رمزا لمقاومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد اعتقالها الشهر الماضي .

وقالت سلطات ''سنغافورة'' إن سبب منع فيلم ''تألق المقاومة'' هو أنه ''منحاز'' ومن المحتمل أن تنقسم حوله الآراء في الدولة المتعددة الأعراق الواقعة في جنوب شرق آسيا ، وأضافت سلطة تطوير الإعلام في سنغافورة عبر موقعها الإلكتروني إن الفيلم الوثائقي الذي يرى الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بعيون عهد البالغة من العمر 16 عاما وناشطة أخرى صغيرة يفتقر إلى التوازن حسب ما أوردته جريدة أخبــار الخليج .

ووجهت اتهامات لعهد يوم الاثنين بشن هجوم عنيف وستمثل أمام محكمة عسكرية إسرائيلية، وينص القانون على معاقبة أي بالغ مدان بمهاجمة جندي بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكن عهد قاصرة لذا فمن غير المرجح صدور مثل هذا الحكم عليها .

هــذا وتحكم سلطات سنغافورة قبضتها بشدة على الرأي العام والإعلام خاصة في المسائل المتعلقة بالعرق والديانة لكن إصدار قرارات الحظر بهذا الشكل القاطع أمر نادر جدا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي عهد التميمي فيلم سينما عرض سنغافورا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا ما وقع لأمريكي هدد ترامب بالقتل | دولي

هذا ما وقع لأمريكي هدد ترامب بالقتل

غريب .. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي نساء المتعة | دولي

غريب .. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي ''نساء المتعة''

واشنطن: ترامب يستنفر المجتمع الدولي لدعم المحتجين في إيران | دولي

واشنطن: ترامب يستنفر المجتمع الدولي لدعم المحتجين في إيران

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية | دولي

مثير وبالفيديو..سرقة مجوهرات الأسرة الملكية القطرية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رسميا وبالفيديو..مجموعة OPPOتقدم هاتفها الجديد بالمغرب بحضور سلمى رشيد | مال و أعمال
منذ 18 دقيقة

رسميا وبالفيديو..مجموعة ''OPPO''تقدم هاتفها الجديد بالمغرب بحضور سلمى رشيد

السيد جمال سلامي : مستعدون لخوض منافسات الشان | قنوات أخرى

السيد جمال سلامي : مستعدون لخوض منافسات '' الشان''

وليد الكرتي أيام قبل الشان..المنتخب المحلي غادي يكون فمستوى تطلعات المغاربة | بــووز

وليد الكرتي أيام قبل الشان..المنتخب المحلي غادي يكون فمستوى تطلعات المغاربة

عساس متضرر..كنت كنربح شوية فال Timbreديال L’égalisation و دابا غادي نعيش التشرد أنا وولادي | بــووز

عساس متضرر..كنت كنربح شوية فال Timbreديال L’égalisation و دابا غادي نعيش التشرد أنا وولادي

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..بعد الزين اللي فيك..نبيل عيوش يُفاجئ المغاربة | بووز
منذ 9 دقائق

بالفيديو..بعد الزين اللي فيك..نبيل عيوش يُفاجئ المغاربة

فضــيحة..فيديو مثير لمثلي مغربي دار الشوهة فالسناب شات | مجتمع

فضــيحة..فيديو مثير لمثلي مغربي دار الشوهة فالسناب شات

هذا ما وقع لأمريكي هدد ترامب بالقتل | دولي

هذا ما وقع لأمريكي هدد ترامب بالقتل

عـــــاجل : مجـــمر يُنهي حياة شاب بجرسيف | حوادث و حقوق

عـــــاجل : ''مجـــمر'' يُنهي حياة شاب بجرسيف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.