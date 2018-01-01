بالفيديو..الممثل الكوميدي سعيد الناصيري ينظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بسبب ''باك صاحبي'' في التلفزة ﻿

كشف الممثل سعيد الناصيري أن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، قرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان بالرباط، يوم الأربعاء 10 يناير 2018، ضد ما أسماه ''الرداءة ''، و''الفساد'' و''باك

''شوف تيفي''

كشف الممثل سعيد الناصيري أن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، قرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان بالرباط، يوم الأربعاء 10 يناير 2018، ضد ما أسماه ''الرداءة ''، و''الفساد'' و''باك صاحبي'' في التلفيزيون والسينما بالمغرب.

وطالب الناصيري جميع الفنانين والمبدعين والمثقفين بالمشاركة في هذه الوقفة التي سيتم تنظيمها ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام البرلمان، قبل الانتقال في مسيرة صوب مقر القناة الأولى.

وأكد الناصيري أن هذه الوقفة ستكون مناسبة من أجل الاحتجاج كذلك ضد الفساد والمحسوبية والزبونية وضد البرامج الرديئة على حد تعبيره والتي تبث على التلفيزيون.