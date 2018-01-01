واشنطن: ترامب يستنفر المجتمع الدولي لدعم المحتجين في إيران ﻿

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استنفار المجتمع الدولي دعما للمحتجين في إيران وتنوي استخدام العقوبات ضد قامعي المحتجين وفق ما أعلن عنه مسؤول رفيع من البيت الأبيض

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تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استنفار المجتمع الدولي دعما للمحتجين في إيران وتنوي استخدام العقوبات ضد قامعي المحتجين وفق ما أعلن عنه مسؤول رفيع من البيت الأبيض

وقال المسؤول في حديث لوكالة ''رويترز''، يومه الأربعاء، إن إدارة ترامب تسعى في الوقت الراهن لـ''جمع معلومات عملية'' حول شخصيات ومؤسسات قامت بقمع المحتجين في إيران، لإضافتها إلى ترسانة العقوبات المتوفرة حاليا لدى حكومة الولايات المتحدة.

نفس المصدر أوضح أن البيت الأبيض يدرس ''وسائل لاستنفار المجتمع الدولي من أجل التصدي لقمع الاحتجاجات السلمية في إيران''، ونفى المسؤول الرفيع الادعاءات القائلة إن الولايات المتحدة تدير الاحتجاجات، معتبرا أنها بدأت عفوية.