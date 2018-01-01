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قبل مونديال روسيا: هيرفي رونار يقنع لاعب مانشيستر بحمل قميص المنتخب المغربي

بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 03:59 قبل مونديال روسيا: هيرفي رونار يقنع لاعب مانشيستر بحمل قميص المنتخب المغربي | سبور
قبل مونديال روسيا: هيرفي رونار يقنع لاعب مانشيستر بحمل قميص المنتخب المغربي
ربطت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب هيرفي رونار الاتصال بالمغربي ''إلياس موثا السبتاوي'' حارس فريق مانشتسر يونايتد الانجليزي من أجل إقناعه في حمل قميص الأسود خلال الاستحقاقات الكروية

''شوف تيفي''

ربطت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب هيرفي رونار الاتصال بالمغربي ''إلياس موثا السبتاوي'' حارس فريق مانشتسر يونايتد الانجليزي من أجل إقناعه في حمل قميص الأسود خلال الاستحقاقات الكروية المقبلة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام بلجيكية، يومه الأربعاء، فإن الفرنسي هيرفي رونار، تمكن من إقناع الحارس الشاب البالغ من العمر 18 سنة، مشيرة إلى أن هذا الأخير من مواليد بلجكيا وحمله لقميص المنتخب المغربي يعد ضربة موجعة للاتحاد البلجيكي لكرة القدم.


وأكدت المصادر ذاتها أن الاتحاد البلجيكي، دخل على الخط، ووجه بدوره دعوة رسمية إلى حارس فريق فئة الشباب بمانشستر للمشاركة في الاستعدادات الخاصة بمونديال روسيا 2018.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وسائل إعلام بلجيكية دعوة رسمية مونديال روسيا

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